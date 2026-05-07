FT: Στα σκαριά απευθείας συνομιλίες ΕΕ - Πούτιν για Ουκρανικό

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται για απευθείας παζάρι με τον... αρχηγό του ρωσικού κράτους μετά το αδιέξοδο με Τραμπ στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένες από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει «προοπτική» η ΕΕ να διαπραγματευθεί με τον Πούτιν και ότι η Γηραιά Ήπειρος έχει τη στήριξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει.

«Συνομιλώ με τους 27 εθνικούς ηγέτες [της ΕΕ] για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να οργανωθούμε και να προσδιορίσουμε τι χρειαζόμαστε ώστε να συζητήσουμε αποτελεσματικά με τη Ρωσία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο», τόνισε ο Κόστα.

Κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι «μας κάλεσε να είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο Κόστα.

Ο Κόστα επεσήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα «αποφύγουν να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο Τραμπ», ενώ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα μήνυμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να καθίσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε εκπρόσωπο του μπλοκ.

«Ναι, υπάρχει δυνατότητα [να διαπραγματευθούμε με τον Πούτιν]», ανέφερε ο Κόστα σε εκδήλωση στο European University Institute στη Φλωρεντία. «[Αλλά] προς το παρόν, κανείς δεν έχει δει οποιοδήποτε σημάδι από τη Ρωσία ότι επιθυμεί πραγματικά να εμπλακεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις» κατέληξε.