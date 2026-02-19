Αναμονή για νέο πιθανό εγχείρημα από το Υπερταμείο. Ποιο ήταν το project αναβάθμισης των υποδομών.

Άγονος απέβη ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή της νέας μαρίνας «Patradise Mega Yacht» στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, όπως προκύπτει και από σχετική ενημέρωση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, χωρίς ενδιαφέρον, δηλαδή χωρίς την υποβολή προσφορών, έληξε ο διαγωνισμός για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ / PATRADISE MEGA YACHT MARINA», για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., με φορέα υλοποίησης το υπ. Τουρισμού, που προώθησε το Υπερταμείο.

Η ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έληξε προ ημερών (Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου), μετά από μια μικρή παράταση που δόθηκε, ωστόσο, δεν ελήφθησαν προσφορές, κατά συνέπεια σε αυτή τη φάση η διαδικασία «έκλεισε» και μένει να φανεί αν επανέλθει το Υπερταμείο με νέους όρους στη σύμβαση.

Όπως είχαμε αναφέρει, η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης προσέγγιζε τα 12,4 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και αντικείμενό της ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του τουριστικού λιμένα Πατρών, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος διαχείρισης του λιμένα, βασισμένου σε πρότυπα «έξυπνης» και βιώσιμης λειτουργίας. Η εμπλοκή του Ταμείου Ανάκαμψης στο χρηματοδοτικό μίγμα και τα στενά χρονοδιαγράμματα ενδεχομένως να συνέβαλαν στην έλλειψη ενδιαφέροντος καθώς ήδη οδεύουμε στο τέλος Φεβρουαρίου και το πρόγραμμα λήγει σε λίγους μήνες. Θυμίζουμε, επίσης, ότι γενικότερα η τοπική Δημοτική Αρχή είχε αντιδράσει σε σχέδια του (τότε) ΤΑΙΠΕΔ γενικότερα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και τη δημιουργία μαρίνας στο Λιμάνι της Πάτρας και σε επενδυτικές παρεμβάσεις στο παλαιό λιμάνι. Πάντως, προχωρά ο διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της κρουαζιέρας, όπου υπήρξε διαχωρισμός των λιμένων Πάτρας, Καβάλας και Κατάκολου, με τις προσφορές να αναμένονται τους προσεχείς μήνες.

Η δράση θα επικεντρώνονταν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, που συνδυάζει υποδομές, λογισμικό και υπηρεσίες για την αποτελεσματική διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του τουριστικού λιμένα και την ενίσχυση της ασφάλειας. Η υλοποίηση της δράσης θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τοπικής οικονομίας.

Το σύστημα προορίζονταν να βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και θα υποστηρίζει διασυνδέσεις με Internet of Things (IoT) συσκευές, με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση του τουριστικού λιμένα. Η υλοποίηση του έργου αναμένονταν να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικού λιμένα, ενσωματώνοντας πρακτικές που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και βελτιώνουν την οικονομική του αποδοτικότητα, αλλά και να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους διαχειριστές του τουριστικού λιμένα όσο και στους χρήστες - επισκέπτες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU). Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. θα καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή, ενώ ο ΦΠΑ του Επενδυτικού Σχεδίου αποτελεί ενισχυόμενο κόστος και θα καλυφθεί από το ΠΔΕ.

Βάσει της διακήρυξης, το αντικείμενο της σύμβασης επρόκειτο να περιλαμβάνει:

1. Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλωτών Προβλητών.

2. Προμήθεια και Τοποθέτηση Υποθαλάσσιου Φωτισμού.

3. Καλωδιακές Υποδομές Ασθενών Ρευμάτων.

4. Καλωδιακές Υποδομές Ισχυρών Ρευμάτων.

5. Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων.

6. Ενεργός Εξοπλισμός Δικτύου Επικοινωνιών και Φωνητικής Επικοινωνίας.

7. Ενεργός Εξοπλισμός Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης.

8. Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης και Παρακολούθησης Κρίσιμων Υποδομών.

9. Υποσύστημα Ψηφιακής Σήμανσης και Δυναμικής Πληροφόρησης.

10. Βελτίωση αστικού εξοπλισμού επίπλωσης και φωτισμού.

11. Αναβάθμιση Αστικού Φωτισμού Μαρίνας.

12. Αύξηση Ισχύος για την Κάλυψη των Απαιτήσεων Ενέργειας.

13. Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανισμού Παροχής Νερού και Ρεύματος – Pillars.

14. Προμήθεια και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Τουαλετών και Καταιωνιστήρων.

15. Διατάξεις Υποβοήθησης ΑΜΕΑ.

16. Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Διασυνδεσιμότητας.

17. Υπολογιστικές Διατάξεις και Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων.

18. Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργίας και Κρατήσεων Θέσεων Ελλιμενισμού.

19. Προμήθεια Αυτόνομου σταθμού αυτοελέγχου και υποβοηθούμενης τηλεϊατρικής και Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών.

20. Λογισμικό για την Ψηφιοποίηση Συστημάτων Ποιότητας - QMS (Quality Management System).

21. Σύστημα Μέτρησης και ψηφιοποίησης δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και ύδατος. Λογισμικό Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος.

22. Εφαρμογή Διασύνδεσης της Τοπικής Αγοράς Υλικών και Υπηρεσιών με το Αγοραστικό Κοινό της Μαρίνας.

23. Σύστημα Ελέγχου και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων και Μετεωρολογικών Δεδομένων.

24. Σύστημα Αυτόματης Συλλογής Στερεών Επιπλεόντων Απορριμμάτων.

25. Φωτοβολταϊκό Σύστημα Παραγωγής Ενέργειας.