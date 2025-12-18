Λιμάνι Λαυρίου: Έρχονται νέες προσφυγές στον διαγωνισμό για την πώληση του 50%;

Το μπαράζ των αρχικών προσφυγών από ομίλους Προκοπίου και Ηλιόπουλου και οι αποκλεισμοί διεκδικητών. Έτοιμη να προσφύγει στο ΣτΕ φέρεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το story του διαγωνισμού. Ποια είναι η υποδομή, ποιοι οι «μνηστήρες».

Νέα δικαστικά - νομικά επεισόδια προβλέπονται στο μέτωπο του «παγωμένου» διαγωνισμού που προωθεί το Υπερταμείο για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής (50% συν μία μετοχή) στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ). Υπενθυμίζεται, όπως έχει αναφέρει το insider.gr, ότι ο διαγωνισμός έχει «μπλέξει» στα γρανάζια προσφυγών, κι ενώ η τελική φάση προχωρούσε με τη συμμετοχή πέντε ισχυρών σχημάτων – υποψήφιων επενδυτών. Όπως προκύπτει, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ήταν εκ των ομίλων που είχαν επηρεαστεί από τις προσφυγές, φέρεται να ετοιμάζει προσφυγή στο ΣτΕ, ως έχει το νόμιμο δικαίωμα, κατά της απόφαση της αρχής προδικαστικών προσφυγών που την απέκλειε από τη διαδικασία.

Κατά όσα είχαν αναφέρει στελέχη της αγοράς, τα επενδυτικά - επιχειρηματικά σχήματα που υπέβαλαν προσφυγές ήταν η κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. - CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL., δηλαδή ο εφοπλιστής Γ. Προκοπίου μαζί με την εταιρεία που ανήκει στην MSC Cruises, αλλά και η Jet Plan Shipping, μέλος της γνωστής ακτοπλοϊκής SEAJETS, του κ. Μάριου Ηλιόπουλου.

Βάσει όσων κυκλοφορούν στην αγορά, από τις προσφυγές που έγιναν αποκλείστηκε το σχήμα ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. - BEAUFORT SEA SHIPPING CORPORATION - NEWSPHONE HELLAS S.A., αλλά και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πλευρές, οι αποκλεισμοί έγιναν για ελλείψεις στους τεχνικούς φακέλους που, ως γνωστόν, συνοδεύουν τις οικονομικές προσφορές. Σημειώνεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στο ΣτΕ, το οποίο λέγεται ότι λήγει τις επόμενες ημέρες, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να φέρεται έτοιμη να κάνει την κίνησή της. Με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εξέλιξη του έτσι κι αλλιώς «παγωμένου» διαγωνισμού.

Ως γνωστόν, δεσμευτικές προσφορές στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του τρίτου μεγαλύτερου λιμένα της Αττικής, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής του προοπτικής και την αναβάθμιση των υποδομών του, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον, υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα: Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - CELESTYAL, Κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. - BEAUFORT SEA SHIPPING CORPORATION - NEWSPHONE HELLAS S.A., Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. - CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL., ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD. και JET PLAN SHIPPING CΟ LTD.

Η υποδομή

Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.

Το Υπερταμείο σχεδίαζε να διαθέσει ποσοστό 50% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου και όχι μεγαλύτερο ποσοστό όπως έχει κάνει σε άλλα λιμάνια. Δηλαδή, ο στρατηγικός επενδυτής θα έχει την πλειοψηφία και τον έλεγχο του management, αλλά το δημόσιο θα έχει ένα σημαντικό ποσοστό, επιδιώκοντας τη δημιουργία υπεραξιών μετά την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα.

Η επικείμενη αξιοποίηση του λιμανιού του, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, από τα μεγαλύτερα στην Αττική, αναμένονταν να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης για παρεμφερείς – συμπληρωματικές προς την εμπορική χρήση δράσεις (κρουαζιέρα, μαρίνα, yachting) αλλά και «κράχτη» για επενδύσεις στην γύρω περιοχή (ακίνητα, τεχνολογικά hubs κ.α., με παρουσία των Πειραιώς, Dimand, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κέκροψ, Intracom, Premia κ.α). Σε εκκρεμότητα, πάντως, παραμένει η επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου προς το Λαύριο, αλλά και το σχέδιο επέκτασης της Αττικής Οδού στην περιοχή.

Πρόκειται άλλωστε για μεγάλο λιμάνι που απέχει μόλις 61 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και 38 χλμ. από το αεροδρόμιο και δεδομένης της εγγύτητάς του με τις Κυκλάδες και το Κεντρικό Αιγαίο, που μπορεί να αξιοποιηθεί ως «βάση» για την ακτοπλοΐα, τον θαλάσσιο τουρισμό ή και για το εμπόριο. Αυτό που έχει βέβαια, επιπλέον ενδιαφέρον είναι το μοντέλο αξιοποίησης που θα προκρίνει κάθε σχήμα, αν δηλαδή θα έχει ως «αιχμή» την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό, την αμιγώς ακτοπλοΐα, το εμπόριο ή άλλες χρήσεις. Λογικά, η πλέον πλήρης προσφορά θα είναι αυτή που θα συμπεριλαμβάνει ποικιλία χρήσεων, με το προσφερόμενο τίμημα προφανώς να παίζει τον κομβικό ρόλο.

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το έτος 2062). Στο Λιμάνι του Λαυρίου λειτουργεί επίσης μαρίνα γιοτ με εκτιμώμενη χωρητικότητα 160 θέσεων (σήμερα) και επιπλέον 195 θέσεις ελλιμενισμού (με μελλοντική επέκταση). Το λιμάνι θεωρείται λιμάνι «εθνικής σημασίας» και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας. Ο ΟΛΛ είναι ανάμεσα στα 4 λιμάνια που εξασφάλισαν χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Connecting Europe Facility (CEF) για την ανάπτυξη υποδομών cold ironing και την εκπόνηση σχετικών μελετών.