Η Unicredit σε συζητήσεις για την εξαγορά ποσοστού στην Monte dei Paschi

Σε συζητήσεις για την εξαγορά του ποσοστού που κατέχει η Delfin στην Monte dei Paschi di Siena βρίσκεται ο CEO της Unicredit, Αντρέα Ορσέλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Μία επένδυση στην Monte dei Paschi θα μπορούσε να επαναφέρει την Unicredit στο επίκεντρο της αναδιαμόρφωσης του ιταλικού τραπεζικού κλάδου μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Banco BPM την περασμένη χρονιά.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Unicredit εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο άμεσης επένδυσης στη Delfin το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Ντελ Βέκιο της Ιταλίας.

Επιπλέον, αποκάλυψαν ότι η Unicredit ενδιαφέρεται και για το μερίδιο της Delfin στην Generali, την μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, η Unicredit είχε αποκτήσει μερίδιο σχεδόν στην Generali, ωστόσο στη συνέχεια μείωσε τη συμμετοχή της σε 2%.

Η έκβαση των συνομιλιών μεταξύ του Ορσέλ και του προέδρου της Delfin Φρανσέσκο Μιλέρι παραμένει ασαφής, σύμφωνα με το Reuters, που δεν κατάφερε να εξακριβώσει πότε πραγματοποιήθηκαν και εάν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank, μία συμφωνία με την Monte dei Paschi θα ενδυνάμωνε τη θέση της Unicredit στη χρηματοδότηση καταναλωτών, θα της έδινε τη δυνατότητα να διευρύνει τις τραπεζικές της υπηρεσίες σε πιο εύπορους πελάτες και θα ενίσχυε τα κεφαλαιουχικά της αποθέματα.

Ο Ορσέλ και ο Μιλέρι διατηρούν συχνή επικοινωνία για πολλούς λόγους, ανέφεραν δύο πηγές. Ο Ορσέλ συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος Fondazione Leonardo Del Vecchio, ενώ η Delfin είναι μέτοχος της UniCredit.