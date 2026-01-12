Aldi: Σχεδιάζει να ανοίξει πάνω από 180 νέα καταστήματα στις ΗΠΑ το 2026

Η γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ακολουθεί μια ήδη «επιθετική» επεκτατική πολιτική στις αγορές κατά την τελευταία δεκαετία.

Τα σχέδιά της για περαιτέρω επέκταση στις ΗΠΑ με το άνοιγμα περισσότερων από 180 νέων καταστημάτων ανακοίνωσε η Aldi, καθώς παρατηρεί πως οι Αμερικανοί όλων των κοινωνικο-οικονομικών τάξεων προσπαθούν να μειώσουν τον προϋπολογισμό τους για τα είδη διατροφής.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ακολουθεί μια ήδη «επιθετική» επεκτατική πολιτική στις αγορές κατά την τελευταία δεκαετία, με την τελευταία αυτή κίνηση να προστίθεται στα ήδη γνωστά σχέδιά της.

Η Aldi, η οποία είναι γνωστή για τις χαμηλές τιμές, τα μικρά καταστήματα και την έμφαση στις ιδιωτικές μάρκες, έχει γίνει η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα σε αριθμό καταστημάτων στις ΗΠΑ, πίσω μόνο από τις Walmart και Kroger. Πέρυσι, η Aldi σημείωσε τη μεγαλύτερη επέκτασή της από τότε που άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στις ΗΠΑ στην Αϊόβα το 1976, ανοίγοντας σχεδόν 200 καταστήματα. Στις 31 Δεκεμβρίου, διέθετε 2.614 καταστήματα στις ΗΠΑ.

Παράλληλα με το άνοιγμα περισσότερων καταστημάτων, η Aldi ανακοίνωσε ότι θα επαναλανσάρει τον ιστότοπό της και θα εισέλθει στο Μέιν, την 40ή πολιτεία της, φέτος. Η εταιρεία θα προσθέσει επίσης νέα κέντρα διανομής στη Φλόριντα, την Αριζόνα και το Κολοράντο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Παρά την ταχεία ανάπτυξή της, το μερίδιο της Aldi στην αγορά τροφίμων παραμένει μικρή. Η Walmart παραμένει η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας με μερίδιο 21%, ακολουθούμενη από τις Kroger, Costco, Albertsons και Publix που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Numerator.

Η Aldi κατέχει το 2,8% του μεριδίου αγοράς των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Numerator, τα οποία καλύπτουν την περίοδο έως τις αρχές Οκτωβρίου 2025.