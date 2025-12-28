Βρετανία και Γερμανία υπογράφουν συμφωνία ύψους 70 εκατ. δολαρίων για κινητά συστήματα πυροβολικού

Το σύστημα μπορεί να βάλλει οκτώ βλήματα το λεπτό εν κινήσει, να λειτουργεί με πλήρωμα δύο ατόμων και να διανύει 700 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό.

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι υπέγραψε κοινό συμβόλαιο προμήθειας ύψους 52 εκατ. λιρών (70 εκατ. δολαρίων) με τη Γερμανία για την απόκτηση προηγμένων συστημάτων πυροβολικού τοποθετημένων σε θωρακισμένα οχήματα, τα οποία μπορούν να βάλλουν εν κινήσει και να πλήττουν στόχους σε απόσταση άνω των 70 χιλιομέτρων (44 μιλίων).

Σύμφωνα με το Reuters, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η συμφωνία θα προσφέρει στον βρετανικό στρατό μια πρώιμη επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συστήματος RCH 155, καθώς και δύο μονάδες για δοκιμές από τη Γερμανία.

Το σύστημα κατασκευάζεται από τον γαλλογερμανικό αμυντικό όμιλο KNDS και τη γερμανική Rheinmetall.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα μπορεί να βάλλει οκτώ βλήματα το λεπτό εν κινήσει, να λειτουργεί με πλήρωμα δύο ατόμων και να διανύει 700 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό.