Ποια είναι η Cloudflare που «έριξε» μεγάλο μέρος του διαδικτύου

Το 20% όλων των ιστότοπων παγκοσμίως χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Cloudflare με κάποια μορφή. Ποια είναι η αμερικανική εταιρεία;

Η Cloudflare βρέθηκε στο επίκεντρο την Τρίτη λόγω της διακοπής στις λειτουργίες της που διατάραξε για αρκετή ώρα την ομαλή λειτουργία του διαδικτύου παγκοσμίως. Η βλάβη επηρέασε εκατομμύρια ιστοσελίδες και εφαρμογές, από ειδησεογραφικά sites και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέχρι εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου και gaming.

Ποια είναι όμως η αμερικανική εταιρεία; Πρόκειται για έναν τεράστιο και απαραίτητο πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας και υποδομών διαδικτύου που παρέχει υπηρεσίες σε εκατομμύρια ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές παγκοσμίως.

Στην ουσία πρόκειται για μία υπηρεσία που βρίσκεται μεταξύ του χρήστη και του παρόχου φιλοξενίας της ιστοσελίδας, λειτουργώντας ως ένα κρίσιμο ενδιάμεσο «στρώμα ασφαλείας». Περιλαμβάνει ακόμη εργαλεία που προστατεύουν τους ιστότοπους από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζουν ότι παραμένουν συνδεδεμένοι εν μέσω μεγάλης κίνησης.

Αναλυτικά:

Content Delivery Network (CDN): Διατηρεί αντίγραφα των ιστοσελίδων στο παγκόσμιο δίκτυο των server της. Έτσι, όταν κάποιος αναζητά μία ιστοσελίδα, αυτή φορτώνει από το κοντινότερο αντίγραφο και έτσι επιταχύνεται η διαδικασία.

Προστασία από DDoS: Λειτουργεί ως ασπίδα από κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχει τις συνδέσεις των επισκεπτών σε ιστότοπους, ώστε να διασφαλίζεται ότι προέρχονται από ανθρώπους και όχι από bots.

Ασφάλεια και τείχος προστασίας: Παρέχει φίλτρα ασφαλείας και διαδικτυακή προστασία σταματώντας κακόβουλα αιτήματα προτού φτάσουν στον πραγματικό server της ιστοσελίδας.

Υπηρεσίες DNS: Διαχειρίζεται τον πολύπλοκο «τηλεφωνικό» κατάλογο του διαδικτύου κατευθύνοντας την «κίνηση» στην σωστή διεύθυνση IP.

Αυτό σημαίνει, ότι όταν η Cloudflare αντιμετωπίζει προβλήματα, συμπαρασύρει τη δική της ιστοσελίδα αλλά και τον τεράστιο αριθμό εκείνων που βασίζονται σε εκείνη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 20% όλων των ιστότοπων παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με κάποια μορφή.