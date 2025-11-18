Ισραήλ: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από επίθεση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Επίθεση με όχημα και με μαχαίρι προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών σήμερα στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης και ο ισραηλινός στρατός.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου περίπου 30 ετών και είπε πως μετέφερε σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα περίπου 40 ετών και έναν έφηβο 15 ετών «που παρουσιάζουν πληγές από αιχμηρό αντικείμενο».

Από την πλευρά του, ο στρατός έκανε λόγο, χωρίς άλλη διευκρίνιση, για επίθεση με αυτοκίνητο και με μαχαίρι στο ίδιο σημείο.

Η διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, όπου έγινε η επίθεση και που βρίσκεται στον δρόμο ανάμεσα στις παλαιστινιακές πόλεις Βηθλεέμ και Χεβρώνα και κοντά σε εβραϊκούς οικισμούς, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ήταν σκηνικό πολλών επιθέσεων κατά Ισραηλινών από τα τέλη του 2015.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ