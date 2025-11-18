MSC: Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε 100 εκατ. ευρώ στο Λαύριο - Ενδιαφέρον για Πάτρα και Κατάκολο

Ο κ. Vago υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κρουαζιέρας στηρίζει 500.000 άμεσες θέσεις εργασίας και δημιουργεί οικονομικό αποτύπωμα 50 δισ. ευρώ.

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια επιβεβαίωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Διεύθυνσης Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, Pierfrancesco Vago, μιλώντας στο συνέδριο Reimagine Tourism 2025 της «Καθημερινής» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Mediterranean Shipping Company (MSC) Cruises S.A., σε συνεργασία με την Olympic Marine, συμμετέχει ήδη στον διαγωνισμό για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, αλλά και στους διαγωνισμούς σε Πάτρα και Κατάκολο.

Αναφερόμενος στο στρατηγικό ρόλο της κρουαζιέρας για την ευρωπαϊκή οικονομία ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Διεύθυνσης Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, Pierfrancesco Vago, τόνισε ότι πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους κλάδους στους οποίους η Ευρώπη διατηρεί ισχυρή βιομηχανική βάση.

«Έχουμε χάσει πολλές βιομηχανίες από τον ασιατικό ανταγωνισμό· η κρουαζιέρα όμως παραμένει πεδίο στο οποίο μπορούμε ακόμη να χτίζουμε πλοία στην Ευρώπη, να παράγουμε τεχνολογία και να επενδύουμε στη βιωσιμότητα», σημείωσε.

Ο κ. Vago υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κρουαζιέρας στηρίζει 500.000 άμεσες θέσεις εργασίας και δημιουργεί οικονομικό αποτύπωμα 50 δισ. ευρώ, προσφέροντας στην γηραιά ήπειρο ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Χαρακτήρισε την επιτυχία του κλάδου «εκδημοκρατισμένη πολυτέλεια», καθώς τα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια προσφέρουν υψηλή εμπειρία με σταθερό και προβλέψιμο κόστος για τον ταξιδιώτη.

«Ο επιβάτης γνωρίζει ακριβώς τι θα δαπανήσει για φαγητό, διασκέδαση και υπηρεσίες - αυτό είναι που κάνει το προϊόν τόσο ελκυστικό», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσταση του κλάδου, σημείωσε ότι σήμερα η κρουαζιέρα εξυπηρετεί 36 εκατομμύρια επιβάτες παγκοσμίως, ενώ η περιορισμένη ναυπηγική ικανότητα σε μεγάλα κρουαζιερόπλοια ενισχύει τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα της αγοράς.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η MSC εξυπηρετεί 22 νησιωτικούς προορισμούς, μεταφέρει πάνω από 1 εκατ. επιβάτες και λειτουργεί οκτώ πλοία στη χώρα.

Εξήρε την αποεποχικοποίηση που προσφέρει η κρουαζιέρα στις τοπικές οικονομίες ενώ τόνισε για την ανάγκη δημιουργίας συστήματος κρατήσεων αγκυροβολίας σε όλη την ελληνική επικράτεια για την καλύτερη διαχείριση της ροής των επισκεπτών.

Για το Λαύριο, έκανε λόγο για επένδυση τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, ενώ για το Κατάκολο επεσήμανε ότι η MSC μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την εμπειρία των επιβατών και την προβολή της τοπικής παραγωγής.

Ο κ.Vago εκφράζοντας μάλιστα την πρόθεσή του να στηρίξει έμπρακτα τις ελληνικές τουριστικές υποδομές, δήλωσε πως η εταιρεία είναι έτοιμη να επενδύσει ακόμη και σε δεύτερο τελεφερίκ στη Σαντορίνη, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρχές.

«Αν με καλούσαν να επενδύσω, αύριο το πρωί θα έβαζα τα χρήματα. Θα ήταν επωφελές για όλους, γιατί πολλοί πλέον κατανοούν τι προσφέρει η κρουαζιέρα στην τοπική κοινωνία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση από το λιμάνι στα Φηρά αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.

Ο κ. Vago χαρακτήρισε την Ελλάδα «τεράστιο brand» διεθνώς, σημειώνοντας ότι περνά τις διακοπές του στη χώρα και παρατηρεί σταθερή βελτίωση στη φιλοξενία και στις υπηρεσίες.

Αναφερόμενος στη νέα γενιά κρουαζιερόπλοιων, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός τους πρέπει να είναι τεχνολογικά επίκαιρος πέντε χρόνια πριν την παράδοση, ενώ σημείωσε ότι η MSC υπερβαίνει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς διαθέτει συστήματα παραγωγής και επεξεργασίας νερού, ειδικές προπέλες χαμηλού θορύβου, προηγμένα συστήματα διαχείρισης λυμάτων και χρήση LNG.

«Η βιωσιμότητα είναι κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής μας», κατέληξε.

