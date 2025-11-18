Google: Το Gemini 3 κάνει το «ντεμπούτο» του - Συνεχίζεται η κούρσα εναντίον της OpenAI

Η ανακοίνωση της αναβάθμισης αυτής έρχεται περίπου 8 μήνες μετά την παρουσίαση του Gemini 2.5 και 11 μήνες μετά το Gemini 2.0.

Η Google παρουσίασε το πιο πρόσφατο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Gemini 3, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός προσπαθεί να αποκτήσει προβάδισμα στον «αγώνα» του AI, όπου ανταγωνίζεται με τη «μητέρα» του ChatGPT, την OpenAI.

Όπως μεταδίδει το CNBC, το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν καλύτερες απαντήσεις σε πιο σύνθετες ερωτήσεις, «έτσι ώστε να λαμβάνετε αυτό που χρειάζεστε με λιγότερες υποδείξεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai.

Το Gemini 3 θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή Gemini, στο Google AI Mode, καθώς και στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις. Η διάθεση του λογισμικού θα θα ξεκινήσει την Τρίτη για επιλεγμένο αριθμό συνδρομητών και θα επεκταθεί ευρύτερα τις επόμενες εβδομάδες.

Η ανακοίνωση της αναβάθμισης αυτής έρχεται περίπου 8 μήνες μετά την παρουσίαση του Gemini 2.5 και 11 μήνες μετά το Gemini 2.0. Η OpenAI, η οποία ξεκίνησε την «έκρηξη» του generative AI στα τέλη του 2022 με την δημόσια κυκλοφορία του ChatGPT, παρουσίασε το GPT-5 τον Αύγουστο.

«Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε ότι σε μόλις δύο χρόνια, ο Al έχει εξελιχθεί από το να διαβάζει απλά κείμενα και εικόνες στο να "διαβάζει" την ατμόσφαιρα», ανέφερε ο Pichai.

Η εφαρμογή Gemini έχει πλέον 650 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα και το AI Overviews έχει 2 δισεκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία. Η OpenAI ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι το ChatGPT έφτασε τα 700 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα.

Ο Pichai πρόσθεσε ότι το νεότερο μοντέλο είναι «σχεδιασμένο για να κατανοεί το βάθος και τις αποχρώσεις» και είπε ότι το Gemini 3 είναι επίσης «πολύ καλύτερο στο να κατανοεί το πλαίσιο και την πρόθεση πίσω από το αίτημά σας, ώστε να παίρνετε αυτό που χρειάζεστε με λιγότερες υποδείξεις».

Πληθώρα τεχνολογικών κολοσσών, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η Alphabet, προχωρούν -ιδίως το τελευταίο έτος- σε τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη και τη δημιουργία περισσότερων υπηρεσιών AI για καταναλωτές-χρήστες και επιχειρήσεις.