Μπλε Κέδρος: Ανακοίνωσε προσωρινό μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή

Από την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο προσωρινό μέρισμα).

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος 6,7 εκατ. ευρώ ή 0,16 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε το ΔΣ της Μπλε Κέδρος, σύμφωνα με επίσημη χρηματιστηριακή ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, το ΔΣ στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε, από το σύνολο των κερδών της εταιρείας α΄ Εξαμήνου 2025 ύψους €8.169.060 τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού €6.757.500 που αναλογεί σε €0,167337171 ανά μετοχή, εξαιρουμένων 2.117.460 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η εταιρεία την παρούσα ημέρα, έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2025 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο προσωρινό μέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά την Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, μέσω της τράπεζας "Optima Bank Α.Ε." (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της "OPTIMA BANK A.E.", για πέντε έτη από την ημερομηνία καταβολής. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.