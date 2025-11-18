Υποβάθμιση μετοχών Microsoft και Amazon καθώς η ανησυχία για το AI μεγαλώνει

Από αγαπημένο παιδί των επενδυτών σε κλάδο που προκαλεί σκεπτικισμό μέχρι ανησυχία, εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, που τελευταία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις.

Απόδειξη της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί είναι το γεγονός πως ο διάσημος αναλυτής Αλεξάντερ Χάισλ της Rothschild & Co Redburn, προχώρησε στην υποβάθμιση της σύστασής του για τις μετοχές των Microsoft και Amazon σε «neutral» από «buy», κάτι που έπραξε για πρώτη φορά από τότε που παρακολουθεί τις μετοχές, τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Όπως ανέφερε σε σημείωμά του προς τους επενδυτές, το αφήγημα της Gen-AI πως «μπορεί να επαναλάβει την ιστορία επιτυχίας του cloud 1.0», φαντάζει «ολοένα και πιο άστοχo» και δεν στηρίζεται στα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Οι μετοχές και των δύο εταιρειών διαπραγματεύονται περισσότερο από 2% χαμηλότερα στις προσυνεδριακές αγορές.

Οι υποβαθμίσεις του Χάισλ έρχονται μετά από μία μαζική πώληση στον Nasdaq 100, ο οποίος έχει εξαλείψει σχεδόν 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια από την κορύφωσή του στα τέλη Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα ο δείκτης να υποχωρεί 5,1% σε αυτό το διάστημα. Οι επενδυτές έχουν αποσυρθεί από μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη εν μέσω ανησυχίας για τις εκτεταμένες αποτιμήσεις.

Παρά την απόφαση του Χάισλ, οι περισσότεροι αναλυτές βλέπουν τα πράγματα πιο θετική ματιά: πάνω από το 90% όσων καλύπτουν τις μετοχές της Microsoft και της Amazon εξακολουθούν να διατηρούν σύσταση «buy», ενώ δεν εμφανίζεται ούτε μία σύσταση «sell». Αυτό καταδεικνύει για πολλούς πόσο τολμηρή είναι η εκτίμησή του.

Οι κολοσσοί τεχνολογίας δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξουν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τους. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το πόσο γρήγορα χάνουν αξία τα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών και οι διακομιστές.

«Τα περιθώρια κέρδους της Gen-AI προϋποθέτουν ήδη μεγαλύτερα χρονοδιαγράμματα απόσβεσης 5-6 ετών, έναντι μόλις τριών ετών στην πρώιμη εποχή του cloud», δήλωσε ο Χάισλ. «Σε συγκρίσιμη βάση, αυτό σημαίνει ότι η επένδυση κεφαλαίων για τη Gen-AI είναι σημαντικά υψηλότερη, την ίδια ώρα που η τιμολογιακή ισχύ είναι αισθητά χαμηλότερη» πρόσθεσε.

Ο Χάισλ σημείωσε επίσης ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος υπερανάπτυξης στις εταιρείες, «καθώς η Gen-AI κλιμακώνεται σε έναν φουσκωμένο, αναποτελεσματικό σωρό, ενώ το cloud 1.0 αναπτύχθηκε μόνο μετά αφού είχε επιτύχει αποτελεσματικότητα».

Η Rothschild & Co Redburn μείωσε την τιμή-στόχο της Microsoft στα 500 δολάρια από 560 δολάρια και διατήρησε τον στόχο της Amazon στα 250 δολάρια. Ο κατασκευαστής λογισμικού για Windows έχει 71 συστάσεις «αγορά», δύο αξιολογήσεις «διακράτηση» και καμία αξιολόγηση πώλησης μεταξύ των αναλυτών που παρακολουθούνται από το Bloomberg. Η Amazon έχει 80 αξιολογήσεις «αγορά», πέντε αξιολογήσεις «διακράτηση» και καμία αξιολόγηση «πώληση».