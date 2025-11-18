Πολιτική | Διεθνή

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Πολωνία για «ρωσοφοβία»

Κρεμλίνο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Στην Πολωνία, ας πούμε, όλοι προσπαθούν να προλάβουν την ευρωπαϊκή ατμομηχανή από αυτή την άποψη. Και η ρωσοφοβία, φυσικά, ακμάζει εκεί».

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία ότι ενέδωσε στη ρωσοφοβία, αφού η Βαρσοβία απέδωσε την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία σε δύο Ουκρανούς πολίτες, τους οποίους, όπως ισχυρίστηκε, στρατολόγησαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Η Ρωσία κατηγορείται για όλες τις εκδηλώσεις του υβριδικού και άμεσου πολέμου που λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Στην Πολωνία, ας πούμε, όλοι προσπαθούν να προλάβουν την ευρωπαϊκή ατμομηχανή από αυτή την άποψη. Και η ρωσοφοβία, φυσικά, ακμάζει εκεί».

Η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν, η οποία συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα, ακολούθησε ένα κύμα εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

