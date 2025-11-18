Μητσοτάκης για Γλυπτά Παρθενώνα: Πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης - Μήνυμα για τουρισμό

Θέλει να κάνει τη χώρα μας τον Νο 1 προορισμό παγκοσμίως όσον αφορά την ποιότητα ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Την επιθυμία του να μετατρέψει την Ελλάδα σε Νο1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ έστειλε μήνυμα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα με επιστροφή στο Μουσείο της Ακρόπολης, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τη Βικτόρια Χίσλοπ στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2025».

«Δεν είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα, όμως η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας», επεσήμανε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Έλληνας πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της κουβέντας με τη διάσημη συγγραφέα και επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η «Καθημερινή» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

«Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Είχαμε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για αμοιβαία επωφελή διευθέτηση. Δεν έχουμε σημειώσει τόση πρόοδο όσο θα θέλαμε. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα επιχείρημα επανένωσης» πρόσθεσε. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα του τουρισμού στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι θέλει να κάνει τη χώρα μας τον Νο 1 προορισμό παγκοσμίως όσον αφορά την ποιότητα.

«Η χώρα έχει αφήσει πίσω της τους χαλεπούς καιρούς… Να αγκαλιάσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να μην ακουμπάμε μόνο στο ένδοξο παρελθόν. Πρέπει να μιλάμε και για το μέλλον. Έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον Νο 1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας», ανέφερε και συνέχισε: Υπάρχει μια τάση Μυκονοποίησης με τα κρουαζιερόπλοια… Θα πρέπει να βρεθούν και νέοι προορισμοί […] Πρέπει να επικεντρωθούμε στη Δυτική Ελλάδα ή στους λιγότερο αναπτυγμένους προορισμούς.

«Θέλω οι άνθρωποι να επισκέπτονται την Ελλάδα, να αγοράζουν προϊόντα και να ξανάρχονται και ενδεχομένως όχι στους ίδιους αλλά σε άλλους προορισμούς… Πρέπει να προωθήσουμε επενδύσεις, όπως σε μαρίνες» συμπλήρωσε. Η Βικτόρια Χίσλοπ ανέφερε για το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Υπάρχει αλλαγή της κοινής γνώμης στη Βρετανία ότι τα Γλυπτά πρέπει να έρθουν πίσω στο σπίτι τους. Όσο περισσότερη πίεση ασκήσουμε στο μουσείο, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψουν τα Γλυπτά».

Η συζήτηση Μητσοτάκη - Χίσλοπ