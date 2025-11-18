Κανένα πιάτο χαμένο: Τα «Τρόφιμα Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος δίνουν ζωή στην κυκλική οικονομία

Σε μια περίοδο που η σπατάλη τροφίμων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει σε μια πρωτοβουλία που κάνει τη διαφορά με τα «Τρόφιμα Αγάπης».

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων, που όχι μόνο μειώνει τη σπατάλη αλλά ενισχύει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα πρότυπο κυκλικής οικονομίας.

Από το όραμα στην πράξη

Η ιστορία ξεκινά το 1995, όταν ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος ίδρυσε την Τράπεζα Τροφίμων, εγκαινιάζοντας μια κουλτούρα προσφοράς που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Το 2013, η ΑΒ επεκτείνει τη δράση της στα καταστήματά της, σε συνεργασία με την οργάνωση «Μπορούμε», δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο.

Φέτος, 12 χρόνια μετά, το όραμα «Ένα τραπέζι γεμάτο για όλους» γίνεται πράξη μέσα από τα «Τρόφιμα Αγάπης».

Η καινοτομία των «Τροφίμων Αγάπης»

Το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης» ξεχωρίζει γιατί δεν περιορίζεται μόνο σε προϊόντα μακράς διάρκειας. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που περιλαμβάνει και φρέσκα είδη, ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη ουσιαστικών διατροφικών αναγκών.

Στην πράξη, το πρόγραμμα αξιοποιεί τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που είναι απόλυτα ασφαλή για κατανάλωση, αλλά βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους ή έχουν ελαφρώς φθαρμένη συσκευασία.

Αυτά τα προϊόντα ξεκινούν το ταξίδι τους από τις αποθήκες και τα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος για να φτάσουν, μέσω της Τράπεζας Τροφίμων και του δικτύου «Μπορούμε», σε 250 φορείς που στηρίζουν περισσότερους από 123.000 ωφελούμενους. Το 2024 δωρίστηκαν πάνω από 18 εκατομμύρια γεύματα μέσα από το πρόγραμμα!

Οι άνθρωποι πίσω από τα «Τρόφιμα Αγάπης»

Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους της ΑΒ. Η καθημερινή εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων διασφαλίζουν ότι κανένα πιάτο δεν πάει χαμένο. Πρόκειται για ένα δίκτυο ανθρώπων που λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης δινοντας πάντα τον καλύτερό τους εαυτό για να κάνουν τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Ανθρώπινο και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Πέρα από το κοινωνικό αποτύπωμα, το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η αξιοποίηση των τροφίμων αντί της απόρριψής τους σημαίνει λιγότερα απορρίμματα στους ΧΥΤΑ και χαμηλότερες εκπομπές CO₂, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Έτσι, τα «Τρόφιμα Αγάπης» αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, που δείχνει πως η επιχειρηματική υπευθυνότητα μπορεί να έχει μετρήσιμο, θετικό αποτέλεσμα για όλους.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αποδεικνύει ότι με συνέπεια, συνεργασία και πίστη στην αξία της προσφοράς, τα «Τρόφιμα Αγάπης» συνεχίζουν να εμπνέουν και να αλλάζουν ζωές με ένα πιάτο τη φορά.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το πρόγραμμα στο ab.gr/responsible/lovefood