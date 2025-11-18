Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το πενθήμερο πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «τεχνικές θερμοκηπιακών καλλιεργειών», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κυπαρισσία από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα συνδιοργανώθηκε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ίδρυμα Ευγενίδου και το παρακολούθησαν 25 εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον πρωτογενή τομέα, με εξειδίκευση στον κλάδο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις ημέρες θεωρητικής κατάρτισης και δύο ημέρες πρακτικής άσκησης με εισηγητές εξειδικευμένους επιστήμονες του πανεπιστημιακού χώρου, του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και του ιδιωτικού τομέα.

Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας και κάλυψαν θεματικές ενότητες που αφορούσαν την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των θερμοκηπίων, τη διαδικασία κατασκευής τους, τα συστήματα υδροπονίας, καθώς και τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Η πρακτική εκπαίδευση περιλάμβανε επισκέψεις σε θερμοκηπιακές μονάδες υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα συστήματα αυτοματισμού και τις σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, την παραγωγή με τη μέθοδο της επίπλευσης, καθώς και τη λειτουργία συστήματος αφαλάτωσης για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού άρδευσης.

Στην τελετή λήξης του προγράμματος κατάρτισης ο Αντιπρόεδρος Α΄του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χατζηνικολάου, απένειμε τιμητική πλακέτα στον γεωπόνο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνιο Παρασκευόπουλο, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας και σημαντικής συμβολής του στη γεωργική κατάρτιση και στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Η συνεργασία μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι σε πλήρη εξέλιξη και προγραμματίζεται η υλοποίηση νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων με επόμενες περιοχές την Π.Ε. Έβρου και λοιπές Π.Ε της Βορείου Ελλάδας.

