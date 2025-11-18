Ειδήσεις | Διεθνή

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε στόχους στη Ρωσία με πυραύλους ATACMS

Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», τόνισε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στην Ρωσία με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «σημαντική εξέλιξη».

Η Ουκρανία δεν είχε ανακοινώσει προηγουμένως ανοιχτά ότι χρησιμοποιεί τα προηγμένα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα εναντίον στόχων στη Ρωσία, αν και ο περιορισμός για την χρήση τους είχε αρθεί επί προεδρίας Μπάιντεν στις ΗΠΑ.

Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Κίεβο παρέλαβε τα συστήματα το 2023 , αλλά αρχικά είχε περιοριστεί στο να τα χρησιμοποιεί μόνο στην ουκρανική επικράτεια, της οποίας σχεδόν το 1/5 βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ήρε τους περιορισμούς τον Νοέμβριο του 2024, μια κίνηση που είχε επικριθεί από τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία είχε ζητήσει αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ που έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων, λέγοντας ότι θα βοηθήσουν στο να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αν και ο Τραμπ αρχικά σκεφτόταν την ιδέα της πώλησής τους στο Κίεβο, τον Νοέμβριο είχε δηλώσει ότι «δεν σκέφτεται πραγματικά» να το κάνει.

