Η γρίπη ήρθε φέτος νωρίτερα και πιο επιθετική με το νέο στέλεχος Κ

Την ανάγκη να εμβολιαστούν άμεσα έναντι της γρίπης, όλοι οι ευάλωτοι ασθενείς (τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και οι ηλικιωμένοι) με πρώτους στην λίστα τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) υπογραμμίζουν οι επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), υπενθυμίζοντας και τα άλλα 5 εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ομάδες πληθυσμού με ευπαθή υγεία.

Όπως επισημαίνει η Βίκυ (Παρασκευή) Κατσαούνου Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Μονάδα Πνευμονολογίας & Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ΚΕΘ ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», τα κρούσματα γρίπης φέτος ξεκίνησαν τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, με το στέλεχος Κ (της οικογένειας των ιών της γρίπης Α (Η3Ν2), να εντοπίζεται σε 1 στα 3 κρούσματα στο εξωτερικό και να είναι πιο επιθετικό, με τους επιστήμονες του Ηνωμένου Βασιλείου να εκφράζουν ήδη τον προβληματισμό τους. Το στέλεχος της γρίπης Κ είναι δεδομένο ότι θα έρθει στη χώρα μας μέσω τουριστών ή επαγγελματικών ταξιδιών, καθώς οι ιοί μεταφέρονται όπως και άλλα παθογόνα μέσα σε πτήσεις από το ένα μέρος του πλανήτη σε άλλα.

Οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι αυτοί που πεθαίνουν από τις ιογενείς λοιμώξεις

Μια έτερη αιτία προβληματισμού είναι ότι το επικαιροποιημένο 3δύναμο εμβόλιο της γρίπης που κάνουν οι ευπαθείς συμπολίτες μας φέτος δεν έχει συμπεριλάβει αυτήν την παραλλαγή, οπότε δεν προσφέρει πλήρη προστασία έναντι του στελέχους Κ του ιού της γρίπης. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικό οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι όλοι οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια να εμβολιαστούν έναντι της γρίπης (ετησίως), του κορονοϊού (ετησίως), του ιού RSV (ανά διετία), του πνευμονιόκοκκου (εφάπαξ), του κοκκύτη (ανά 10ετία) και του έρπητα ζωστήρα (εφάπαξ) γιατί οι μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ασθενείς που νοσούν πιο βαριά με ιογενείς λοιμώξεις στα νοσοκομεία είναι σε ποσοστό 37%-40% ασθενείς με ΧΑΠ και η θνησιμότητα σε αυτή την κατηγορία ασθενών που θα προσβληθούν από λοίμωξη του αναπνευστικού φτάνει το 22%.

6 εμβόλια πρέπει να κάνουν τα άτομα με ευπαθή υγεία

Για την ώρα, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) δεν έχει δώσει ακόμα περιστατικά στην Ελλάδα με τους ειδικούς της ΕΠΕ να επισημαίνουν πως από τότε που έπαιξε στην τηλεόραση το σποτ όπου πρωταγωνιστούν δημοφιλείς ηθοποιοί, οι πολίτες έλαβαν το μήνυμα και προσήλθαν να κάνουν το σχετικά νέο στην φαρέτρα εμβόλιο έναντι του RSV. Επίσης επισημαίνουν πως παρότι ο έρπητας ζωστήρας δεν είναι λοίμωξη του αναπνευστικού, ο εμβολιασμός βοηθά γιατί ο έρπητας ζωστήρας προκαλεί αναπνευστικές επιπλοκές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου ο Ευαγγελισμός αριθμητικά στην χώρα μας υπερτερούν τα κρούσματα της γρίπης Α και ακολουθούν, ο κορονοϊός SARSCov2, οι ρινοϊοί/εντεροϊοί, ο ιός RSV, η γρίπη Β, άλλοι κορονοϊοί (HKU1, NL63, 229E, OC43) και ο μεταπνευμονοϊός.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι νόσος με πολύ υψηλό κόστος για το Σύστημα Υγείας με τις φθηνές παρεμβάσεις όπως είναι ο εμβολιασμός, η διακοπή του καπνίσματος, η άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, να επιφέρουν το μεγαλύτερο όφελος. Από μελέτη του 2015, που εκπόνησε ο Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκύπτει ότι ο κάθε ασθενής με ΧΑΠ κοστίζει ετησίως 5000 € (άμεσο και έμμεσο κόστος) και θυμίζουμε ότι περίπου στα ίδια επίπεδα είναι το κόστος του αρρύθμιστου διαβητικού ασθενή με επιπλοκές. Πιθανώς αυτό το κόστος με αναπροσαρμογή στο 2025 είναι υψηλότερο, με τις φθηνές οικονομικές παρεμβάσεις πρόληψης (εμβολιασμό, άσκηση, διατροφή, διακοπή του καπνίσματος και ατομική υγιεινή) να έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα για το Σύστημα Υγείας και την κοινωνία.