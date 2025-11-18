Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά ερωτήματα για ρόλο Κορασίδη από κατάθεση Πολιτοπούλου

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριμένη δίκη, μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του ίδιου του Οργανισμού ήταν ο Μόσχος Κορασίδης, τότε υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Νέα σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τον ρόλο του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, από την κατάθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ζωής Πολιτοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή», υποστήριξαν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «όπως κατέθεσε, όταν επρόκειτο να καταθέσει υπέρ του Οργανισμού σε αγωγή κατά ΜΜΕ, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε. Σημανδράκος, της τηλεφώνησε και της ζήτησε ”να φύγει από την αίθουσα και να μην καταθέσει”».

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριμένη δίκη, μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του ίδιου του Οργανισμού ήταν ο Μόσχος Κορασίδης, τότε υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν οι πηγές της ΝΔ και συμπλήρωσαν:

«Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών του Κορασίδη που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κορασίδης είχε παρέμβει και στην παλαιότερη υπόθεση των 400.000 ευρώ των Γ. και Αθ. Μιάουρα, αποστέλλοντας ο ίδιος -από το προσωπικό του email- τα επιχειρήματα του πληρεξούσιου δικηγόρου των αγροτών προς τα στελέχη του Οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η επιβεβαίωση Βάρρα ότι ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος στον Κορασίδη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όσο και η νέα κατάθεση Πολιτοπούλου, συγκροτούν πλέον ένα σαφές μοτίβο: παρεμβάσεις, πιέσεις και ενέργειες που ευνοούν πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό ρόλο του Μόσχου Κορασίδη και με κάλυψη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Και μιας και αναφερόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, περιμένουμε έστω μια φράση τού Ν. Ανδρουλάκη για την υπόθεση του Σταύρου Βαβία, υποψήφιου βουλευτή και αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, για τον οποίο υπάρχει επίσημη καταγγελία. Προφανώς, το γεγονός ότι για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ τηρεί απόλυτη σιωπή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο», επισήμαναν οι πηγές της ΝΔ.