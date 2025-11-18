Ευρωαγορές: «2x2» απώλειες ελέω της «φούσκας» AI - Σε χαμηλό ενός μήνα ο Stoxx 600

Ο Stoxx 600 υποχώρησε 1,76% στις 561,62 μονάδες, έχοντας νωρίτερα διολισθήσει στο χαμηλότερο επίπεδο ενός μηνός.

Δεύτερη διαδοχική ημέρα απωλειών κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς παρέμειναν έντονες ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό οι ανησυχίες σχετικά με την πορεία των μετοχών των εταιρειών που σχετίζονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν δει τις αποτιμήσεις τους να «εκτοξεύονται», δημιουργώντας έντονους φόβους για μια πιθανή «φούσκα» AI.

Στο όλο κλίμα που έχει διαμορφωθεί ήρθε να προστεθεί και η σημαντική προειδοποίηση του Sundar Pichai, επικεφαλής της Alphabet -μητρικής της Google-, πως καμία εταιρεία δεν θα έμενε ανεπηρέαστη σε περίπτωση που έσκαγε η «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC, τονίζοντας πως η αύξηση των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες είχε στοιχεία «παραλογισμού» εκ μέρους των κολοσσών της παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αναμένονται σήμερα τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia για το τρίτο τρίμηνο, μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 1,76% στις 561,62 μονάδες, έχοντας νωρίτερα διολισθήσει στο χαμηλότερο επίπεδο ενός μηνός, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Ο Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 1,85% στις 5.536 μονάδες.

Συνολικά, οι μετοχές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης ολοκλήρωσαν σε αρνητικό έδαφος, με τον Stoxx 600 Healthcare να καταγράφει πτώση 0,7%. Αλλού, ο Stoxx 600 Basic Resources υποχώρησε κατά 2,6%, ενώ οι τράπεζες έχασαν σχεδόν 2,9%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώθηκε 1,60% στις 23.201 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 1,86% στις 7.967 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 1,32% στις 9.548 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο απώλεσε 2,14% στις 42.831 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε στο -2,17% στις 15.819 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Amundi υποχώρησε 3,6% μετά την είδηση πως ο γαλλικός γίγαντας διαχείρισης επενδύσεων δήλωσε την Τρίτη ότι επεκτείνει την παρουσία του στις ιδιωτικές αγορές αποκτώντας σχεδόν 10% μερίδιο στην παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων Intermediate Capital Group. Αντίθετα η βρετανική εταιρεία ενισχύεται άνω του 5%.

Η Novo Nordisk έχασε πάνω από 2%, αφού η δανική φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη μείωση της μηνιαίας τιμής του εμβολίου για την παχυσαρκία Wegovy στις ΗΠΑ από 499 δολάρια σε 349 δολάρια. Η μείωση της τιμής είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο βάσει προηγούμενης συμφωνίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Roche σημείωσε άλμα 6,8%, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από τις δοκιμές Φάσης III του νέου χαπιού για τον καρκίνο του μαστού.

Στα επιχειρηματικά, στον πενταπλασιασμό των πωλήσεών της την επόμενη πενταετία στοχεύει η Rheinmetall, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για τα οπλικά συστήματά της εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων και του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το CNBC, η γερμανική αμυντική βιομηχανία προβλέπει πωλήσεις περίπου 50 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 10 δισ. ευρώ το 2024. Αρωγό για επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα αποτελέσουν οι πωλήσεις από τον κλάδο των στρατιωτικών οχημάτων και των όπλων και πυρομαχικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Μία ημέρα μετά τα αποτελέσματα της Nvidia, οι επενδυτές στις ΗΠΑ αναμένουν τα πρώτα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση Σεπτεμβρίου, με καθυστέρηση έξι εβδομάδων λόγω του lockdown. Τα στοιχεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο εάν η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ή θα επιλέξει το «pause» μέχρι να έρθουν στα χέρια της περισσότερα μάκρο.