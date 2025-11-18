Klarna: «Βουτιά» 8,5% της μετοχής παρά την αύξηση 26% στα έσοδα τριμήνου

Η αύξηση της δαπάνης στις αμερικανικές αγορές έδωσε ώθηση στη σουηδική εταιρεία fintech Klarna να επιτύχει αύξηση 26% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες στην πρώτη της έκθεση ως εισηγμένη εταιρεία, ενώ προβλέπει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο τρέχον τρίμηνο, δήλωσε η εταιρεία την Τρίτη.

Η αύξηση της δαπάνης στις αμερικανικές αγορές έδωσε ώθηση στη Klarna να επιτύχει αύξηση 26% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες στην πρώτη της έκθεση ως εισηγμένη εταιρεία, ενώ προβλέπει έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων στο τρέχον τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία την Τρίτη.

Η εταιρεία fintech «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα», η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε έσοδα 903 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 882 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

«Σε μεγάλο βαθμό, η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει την ικανότητά μας να προσφέρουμε νέες δυνατότητες και προϊόντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σεμπάστιαν Σιμιατκόφσκι στο Reuters.

Ο ακαθάριστος όγκος εμπορευμάτων (GMV) της Klarna, μια συνήθως χρησιμοποιούμενη μέτρηση ηλεκτρονικού εμπορίου για τη μέτρηση των πωλήσεων, αυξήθηκε κατά 23% στα 32,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο.

Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της Klarna, το GMV αυξήθηκε κατά 43% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 51%.

Οι ενεργοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 32% στα 114 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι.

Η εταιρεία, ωστόσο, ανέφερε καθαρή ζημία 95 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με κέρδος 12 εκατομμυρίων δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία, όπως ανέφερε, οφειλόταν εν μέρει σε μια μετατόπιση στις λογιστικές αρχές των ΗΠΑ μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί σχεδόν 8,5% στην Wall Street, αντανακλώντας την ανησυχία των επενδυτών για τη μελλοντική κερδοφορία της.

Η Klarna ήταν από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησε την Τεχνητή Νοημοσύνη και χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να βοηθήσει τους πελάτες και τους εμπόρους να μειώσουν θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουν καμπάνιες μάρκετινγκ και να βελτιώσουν τα προϊόντα.

Ωστόσο, ο Σιμιατκόφσκι εξέφρασε κάποια ανησυχία όσον αφορά τις τεράστιες δαπάνες για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ανακοινώσει τεράστια σχέδια δαπανών φέτος για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, καθώς αναμένουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα τροφοδοτήσει τη ζήτηση.

Στο τρέχον τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει έσοδα 1,07 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια.