Κατάρριψη drones με κατεύθυνση τη Μόσχα - Αναστολή πτήσεων σε μεγάλα αεροδρόμια

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο των καταρριφθέντων drones, τόνισε ο Σομπιάνιν μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα δύο ουκρανικά drones που είχαν πορεία προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν, ενώ τα δύο μεγάλα αεροδρόμια στη ρωσική πρωτεύουσα διέκοψαν προσωρινά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις.

Όλες οι πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο και Βνούκοβο, το πρώτο και το δεύτερο μεγαλύτερο της πόλης σε κίνηση, αντίστοιχα, διακόπησαν προσωρινά, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία αερομεταφορών.

