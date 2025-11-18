ΧΑ: Γενικευμένες πιέσεις σε όλα τα… μήκη και πλάτη του ταμπλό

Η επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές υποχρέωσε τον Γενικό Δείκτη στη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση του από τον Απρίλιο. Μόλις 15 μετοχές ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο, έναντι 110 που έκλεισαν στο «κόκκινο». Πτώση άνω του 3% για τον τραπεζικό δείκτη.

Με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τον Απρίλιο έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, σε μία συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από γενικευμένες πιέσεις σε όλα τα… μήκη και πλάτη του ταμπλό.

Η τελική εικόνα είναι ενδεικτική, καθώς μόλις 15 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 110 που υποχρεώθηκαν σε πτώση και 26 αμετάβλητων. Συντριπτική η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών, στο 1:7,3. Ενδεικτικό επίσης το γεγονός ότι μόλις μία μετοχή στη σύνθεση του FTSE Large Cap (ΣΑΡ) απέφυγε το αρνητικό κλείσιμο, και άλλη μία στον FTSE Mid Cap (Trade Estates).

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος επέστρεψε σε πιο γνώριμα επίπεδα πέριξ των 250 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο «καθαρού» τζίρου σήμερα σημειώθηκε άλμα 36% σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Το κλίμα στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού δεν άφησε στο ΧΑ περιθώρια διαφοροποίησης, καθώς οι συνεχιζόμενες πιέσεις των τελευταίων ημερών σε μετοχές και δείκτες στη Wall Street οδήγησαν την Τρίτη τον γερμανικό DAX σε απώλειες περί του 1,7%, τον γαλλικό CAC σε πτώση άνω του 2% και τον βρετανικό FTSE 100 σε υποχώρηση περί του 1,5%.

Μια σειρά παραγόντων έχουν ενισχύσει τις τελευταίες ημέρες την αποστροφή ανάληψης ρίσκου των επενδυτών. Οι αγορές επαναξιολογούν (καθοδικά) τις πιθανότητες μιας νέας μείωσης επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, οι οποίες κινούνται πλέον κάτω του 50%. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα μηδενικής ορατότητας, λόγω του αμερικανικού shutdown, τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ -η οποία σύμφωνα με εναλλακτικές πηγές δεδομένων παραμένει αδύναμη- θα αποτελέσουν ισχυρό προάγγελο για τις αποφάσεις της Fed.

Με φόντο το ενδεχόμενο να «παγώσουν», προς το παρόν, οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων του τεχνολογικού κλάδου των ΗΠΑ αναζωπυρώνονται. Οι επενδυτές αναμένουν, με νευρικότητα, τα αποτελέσματα που ανακοινώνει αύριο η Nvidia, η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένη του κόσμου και εκ των ηγετών του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Η χθεσινή προειδοποίηση από τον CEO της Alphabet σίγουρα δε βοήθησε το κλίμα.

Στο μεταξύ, η τεχνική εικόνα των αμερικανικών δεικτών έχει επιδεινωθεί, εγείροντας ανησυχίες για συνέχιση της διόρθωσης. Ο S&P 500 διέσπασε καθοδικά των ΚΜΟ 50 ημερών για πρώτη φορά σε διάστημα 139 συνεδριάσεων και μετράει απώλειες 3,2% από το πρόσφατο υψηλό, οι οποίες σύμφωνα με ξένους αναλυτές θα μπορούσαν να διευρυνθούν και να ξεπεράσουν το 10%.

Το «παζλ» συμπληρώνουν οι μεγάλες απώλειες στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, όπου το Bitcoin για πρώτη φορά εδώ και επτά μήνες βρέθηκε κάτω από τα 90.000 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε σε πτώση 2,09% στις 2.012,51 μονάδες, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά στο χαμηλό ημέρας. Παρόμοια η κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχώρησε 3,14% στις 2.243,83 μονάδες.

Από τα 249,8 εκατ. ευρώ του συνολικού ημερήσιου τζίρου τα 54,62 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν 7 πακέτα στην Alpha Bank για συνολικά 11,45 εκατ. τεμάχια σε τιμές μεταξύ 3,497 και 3,525 ευρώ, με αθροιστική αξία 40,26 εκατ. ευρώ.

Στο «κόκκινο» οι FTSE Large και Mid Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap διασώθηκε μόνο ο τίτλος της Σαράντης, κλείνοντας αμετάβλητος στα 12,22 ευρώ. Στον αντίποδα, η ElvalHalcor υποχώρησε 6,96%, η Τρ. Πειραιώς 4,26%, η ΕΤΕ 3,74%, η Eurobank 3,54%, ενώ άνω του 3% διαμορφώθηκαν οι απώλειες και για τις Aegean, Cenergy και Lamda Development.

Στα 23,40 ευρώ με απώλειες 2,34% ακολούθησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο -2,22% βρέθηκε η Τρ. Κύπρου, στο 2,05% η Τιτάν, ενώ ηπιότερες ήταν οι πιέσεις για τις Viohalco (-1,79%), Metlen(-1,64%), Alpha Bank (-1,40%), Helleniq Energy (-1,34%), ΔΕΗ (-1,30%), ΕΥΔΑΠ (-1,28%), Coca-Cola HBC (-1.01%) και Optima (-1,01%). Σε ποσοστό που δεν ξεπέρασε το 1% υποχώρησαν οι τίτλοι των ΟΠΑΠ (-0,87%), ΔΑΑ (-0,80%), ΟΤΕ (-0,48%), Aktor (-0,43%), Motor Oil (-0,43%) και Jumbo (-0,22%).

Στον FTSE Mid Cap η Trade Estates ξεχώρισε με άνοδο 1,99% στα 1,79 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ΚΡΙ-ΚΡΙ (-6,46%), Intracom (-4,30%), Άβαξ (-3,56%), Profile (-2,18%) και ΑΔΜΗΕ (-2,16%).