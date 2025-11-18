Coffee Lab: Νέα μονάδα παραγωγής στην Αίγυπτο με τοπικό συνεργάτη

Η νέα παραγωγική μονάδα έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες του δικτύου της εταιρείας στην Αίγυπτο.

Την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής καφέ στην Αίγυπτο με τοπικό συνεργάτη ανακοίνωσε η Coffee Lab, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και επιταχύνοντας το πλάνο ανάπτυξης στην Αραβική Χερσόνησο και τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα παραγωγική μονάδα έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες του δικτύου της εταιρείας στην Αίγυπτο, το οποίο σήμερα αριθμεί 17 καταστήματα, και διασφαλίζει την αποτελεσματική, σταθερή και ανταγωνιστική τροφοδοσία τόσο των υφιστάμενων σημείων όσο και των νέων αγορών στις οποίες εισέρχεται η Coffee Lab.

Παράλληλα, η στρατηγική αυτή κίνηση αποτελεί κομβικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον τομέα του B2B και B2C, σε αγορές που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για ποιοτικό specialty coffee.

Δήλωση Στέλιος Ρουμελιώτης: Founder - CEO Coffee Lab

«Η νέα μονάδα παραγωγής στην Αίγυπτο αποτελεί το πρώτο από τα πέντε στρατηγικά βήματα που έχει προγραμματίσει η Coffee Lab, με στόχο την άμεση τροφοδοσία των καταστημάτων μας στις χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των τιμών μας και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νέων συνεργασιών. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για σταθερή, βιώσιμη και διεθνή ανάπτυξη».