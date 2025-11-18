Rheinmetall: Προβλέπει πωλήσεις περίπου 50 δισ. ευρώ έως το 2030

Αρωγό για επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα αποτελέσει οι πωλήσεις από τον κλάδο των στρατιωτικών οχημάτων και των όπλων και πυρομαχικών.

Στον πενταπλασιασμό των πωλήσεών της την επόμενη πενταετία στοχεύει η Rheinmetall, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για τα οπλικά συστήματά της εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων και του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το CNBC, η γερμανική αμυντική βιομηχανία προβλέπει πωλήσεις περίπου 50 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 10 δισ. ευρώ το 2024. Αρωγό για επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα αποτελέσουν οι πωλήσεις από τον κλάδο των στρατιωτικών οχημάτων και των όπλων και πυρομαχικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Παράλληλα, προβλέπει προβλέπει το λειτουργικό περιθώριο θα αυξηθεί σε περίπου 20%, από 15,2%, το 2024.

Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται κατά σχεδόν 1% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Η Rheinmetall, όπως και άλλοι κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού, έχει επωφεληθεί από την αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης με φόντο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Νωρίτερα φέτος, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035, από τον προηγούμενο στόχο του 2%, επικαλούμενοι «βαθιές απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης απειλής που αποτελεί η Ρωσία για την ευρωατλαντική ασφάλεια.

Τα έσοδα της Rheinmetall έχουν ήδη σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια και η μετοχή της έχει «εκτοξευθεί» κατά περίπου 190% μέχρι στιγμής φέτος και κατά περίπου 900% τα τελευταία τρία χρόνια.