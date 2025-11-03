Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Οι ΜμΕ δεν αντέχουν άλλο το τραπεζικό κόστος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από επιχειρήσεις-μέλη του ΕΣΠ, οι πραγματικές χρεώσεις καρτών υπερβαίνουν στην πλειονότητα τους το 0,70% ανά συναλλαγή, ενώ τα πάγια έξοδα λογαριασμών, συντήρησης POS και υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυξάνουν ακόμη περισσότερο το τελικό τραπεζικό κόστος.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ζητώντας ανώτατο όριο (“fee cap”) 0,5% στις τραπεζικές προμήθειες POS και IRIS, καθώς και διαφάνεια στις συνολικές χρεώσεις που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο ΕΣΠ υπογραμμίζει ότι το υποχρεωτικό πλαίσιο χρήσης POS και διασύνδεσης με ταμειακές μηχανές, χωρίς αντίστοιχη ρύθμιση για τις προμήθειες, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτης επιβάρυνσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Δεν ζητούμε προνόμια, ζητούμε δικαιοσύνη. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί να λειτουργούν μέσα σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο πλαίσιο, αλλά συνεχίζουν να πληρώνουν δυσανάλογα υψηλές τραπεζικές χρεώσεις. Όταν το κράτος επιβάλλει τη χρήση POS και ηλεκτρονικών συναλλαγών, οφείλει ταυτόχρονανα θέσει ένα δίκαιο όριο στο κόστος. Προτείνουμε ένα ανώτατο “fee cap” 0,5%, ώστε να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην τραπεζική αγορά και την πραγματική οικονομία. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα, σταθερότητα και ίσους όρους, όχι νέα βάρη.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα να συνεργαστούν για μια “Δίκαιη Τραπεζική Αγορά”, όπου το κόστος των συναλλαγών δεν θα αποτελεί εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα, αλλά κίνητρο για ανάπτυξη και φορολογική συμμόρφωση.

