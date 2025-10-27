ΕΖΑ: Οι κινήσεις ματ στον δρόμο προς την εξυγίανση - Το στοίχημα επιστροφής στην κερδοφορία

Οι επιχειρηματικές κινήσεις και συνεργασίες της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης που βρίσκεται σε τροχιά εξυγίανσης από το 2023. Το κρίσιμο 2025 και ο στόχος για επιστροφή στην κερδοφορία το 2026.

Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην εγχώρια αγορά της μπύρας, ενός εξαιρετικά δυναμικού κλάδου με μεγάλες προοπτικές, προσβλέπει η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, μέσα από στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις που στοχεύουν στον διαρκή εμπλουτισμό του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε τροχιά εξυγίανσης από το 2023 με τη διοίκηση να τοποθετεί την επιστροφή στην κερδοφορία το 2026. Καθοριστική δε χρονιά προς την επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται η πορεία του 2025. Ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΖΑ έχει προχωρήσει σε μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, μέσω των οποίων ποντάρει στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της, στρώνοντας σταδιακά το χαλί για την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας εξυγίανσής της.

Οι κινήσεις ματ

Τον περασμένο Μάιο η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ανακοίνωσε την έναρξη της στρατηγικής της συνεργασίας για την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα της ιστορικής ιταλικής ζυθοποιίας Menabrea, εμπλουτίζοντας το διεθνές της portfolio με την La 150° Bionda, την εμβληματική premium lager της Menabrea. Η Menabrea La 150° Bionda ξεχωρίζει για το λαμπερό ξανθό χρώμα, τον πλούσιο και σταθερό αφρό, τη μαλακή, ισορροπημένη γεύση με περιεκτικότητα 4,8% σε αλκοόλ. Ζυθοποιείται με φυσικό αλπικό νερό και εκλεκτές πρώτες ύλες, ακολουθώντας μια παραδοσιακή συνταγή που αντανακλά τη ζυθοποιητική δεξιοτεχνία πέντε γενεών. Η συνεργασία ενισχύει δυναμικά το διεθνές χαρτοφυλάκιο της ΕΖΑ, αντανακλώντας τη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει κορυφαίες ετικέτες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του καταναλωτή στην ελληνική αγορά.

Λίγους μήνες αργότερα και δη τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΕΖΑ ανακοίνωσε τη στρατηγική της συνεργασία με τη Mahou San Miguel, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ισπανίας και έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στη βιομηχανία μπύρας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η ΕΖΑ γίνεται ο επίσημος διανομέας της Mahou στην Ελλάδα - της nº1 μπύρας στην Ισπανία, μιας εμβληματικής premium Pale Lager από τη Μαδρίτη με πλούσια κληρονομιά και της πιο πολυβραβευμένης ισπανικής μπύρας παγκοσμίως. Η Mahou Cinco Estrellas αποτελεί μια αυθεντική έκφραση της ισπανικής ζυθοποιίας, με πλούσια αρωματική ταυτότητα, λαμπερό χρυσαφί χρώμα και απόλυτα ισορροπημένο σώμα. Η Mahou Cinco Estrellas δημιουργήθηκε για τους αληθινούς λάτρεις της μπύρας που αναζητούν μια αυθεντική εμπειρία γεύσης, με ξεκάθαρο και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα. Διαθέσιμη σε περισσότερες από 70 χώρες, παραμένει η αγαπημένη επιλογή τόσο στην Ισπανία όσο και διεθνώς. Με περισσότερα από 130 χρόνια ιστορίας και παρουσία σε πάνω από 70 χώρες, η Mahou San Miguel ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα από αυτή τη συμφωνία με την ΕΖΑ, εξασφαλίζοντας την παρουσία της πιο εμβληματικής της μάρκας στην Ελλάδα.

Μόλις δε την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η EZA προχώρησε στην απόκτηση της μπύρας Cretan Kings σε «μία κίνηση – ορόσημο για την ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της». «Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ζυθοποιία με πλήρες, διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων» όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Cretan Kings είναι μια premium pilsner με 5% αλκοόλ, που ξεχωρίζει για την αργή ζύμωση, η οποία αναδεικνύει το πλούσιο άρωμα και την καθαρή, δροσιστική γεύση της. Ευκολόπιοτη και ισορροπημένη, θα διατίθεται σε φιάλη 500ml, φιάλη 330ml, κουτί 330ml και βαρέλι 30lt, καλύπτοντας όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης. Με ρίζες από το Ρέθυμνο, η Cretan Kings είναι μια μπύρα που μεταφέρει τον χαρακτήρα και την ψυχή της Κρήτης, το μεγαλείο, τη γαστρονομική κουλτούρα και τη φιλοξενία της. Μέσα από την ισχυρή της ταυτότητα, παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη ζυθοποιία, αφηγούμενη την ιστορία του τόπου και της αυθεντικότητας.

Καθοριστικό δε βήμα για την ΕΖΑ αποτέλεσε και το επαναλανσάρισμα της εμβληματικής μπύρας Πειραϊκή. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΕΖΑ απέκτησε το εμπορικό σήμα της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας το 2024 μετά από πλειστηριασμό. «Το επαναλανσάρισμα της Πειραϊκής ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 και μέχρι τώρα πηγαίνει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη απήχηση», αποκάλυπτε τον περασμένο Ιούλιο στους εκπροσώπους του Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτας Ασπιώτης. «Θέλουμε η Πειραϊκή να γίνει η πρώτη μπύρα του Πειραιά», σημείωνε εμφατικά ο ίδιος. Η Πειραϊκή γεννήθηκε στη Δραπετσώνα και είναι μια μπύρα αργής ωρίμανσης με έντονα τοπικό χαρακτήρα. Η συνταγή της είναι ένα καλά φυλαγμένο μυστικό με 5% αλκοόλ, δημιουργημένο για να ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη δροσιστική γεύση και τη διακριτική πικράδα. Είναι η μπύρα όπως παλιά, πιστή στην παράδοση και σεβασμό στα ποιοτικά υλικά και την τέχνη της ζυθοποιίας.

Τα νέα προϊόντα

Ήδη από τις αρχές του 2025, η ΕΖΑ προχώρησε στη διάθεση επιπλέον καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προτιμήσεις των καταναλωτών. Τα νέα προϊόντα είναι η Pils Hellas Radler 2%, η Pils Hellas 0,0% και η A Toda Madre που ήρθαν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιό της, προσφέροντας περισσότερες επιλογές με έμφαση στην ποιότητα, τη γεύση και τη διαφοροποίηση.

Όπως επιβεβαιώνεται και από τα νέα προϊόντα, η επένδυση στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, καθώς πρόκειται για μια κατηγορία που καταγράφει υγιή ανάπτυξη. Στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ η ΕΖΑ καταγράφει σημαντική ανάπτυξη, ενώ το συνολικό μερίδιο αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της αγοράς ανέρχεται κοντά στο 3%. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι πλέον η ΕΖΑ διαθέτει μια μοναδική γραμμή παραγωγής σε όλη την Ελλάδα, η οποία παρασκευάζει μια ολοκληρωμένη μπύρα και αφαιρεί στη συνέχεια την αλκοόλη.

Αύξηση 57% στα EBITDA το 2024, στο 42% το μικτό περιθώριο κέρδους

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τις οικονομικές της καταστάσεις, το 2024 η ΕΖΑ εμφάνισε σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 42% από 35% το 2023.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,7 εκατ. ευρώ έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς βάσει της νέας στρατηγικής ο ετήσιος παραγόμενος όγκος περιορίστηκε στις 200 χιλιάδες HL, με στόχο την επικέντρωση σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Επί της ουσίας, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική περιορισμού της παραγωγής μπύρας στις 200 χιλιάδες εκατόλιτρα, διασφαλίζοντας την ένταξή της στο καθεστώς της μικροζυθοποιίας και πετυχαίνοντας χαμηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Παρά δε τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ από €11,1 εκατ., επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10% έναντι 6% το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, καθώς επηρεάστηκαν από την εφάπαξ λογιστική τακτοποίηση κονδυλίων ανάπτυξης προϊόντων προηγούμενων ετών. Την ίδια στιγμή, το καθαρό χρέος μειώθηκε σε 22,1 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ

Στο μεταξύ, τον Φεβρουάριο του 2024, η ΕΖΑ ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή όλων των υφιστάμενων μετόχων, δηλώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο έμπρακτα την πίστη τους στο επιχειρηματικό μοντέλο.

Σχετικά με την επόμενη μέρα της εταιρείας και το ενδεχόμενο εξεύρεσης επενδυτή ο κ. Ασπιώτης δήλωνε πριν από μερικούς μήνες πως «καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί σε καθεστώς ζημιών είτε καλλωπιστεί, είτε ’παντρευτεί’, είτε ‘αρραβωνιαστεί’. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στους μετόχους και στους συνεργάτες μας. Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε την αξία της επιχείρησης».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το fund Diorama Investments Sicar έχει ήδη ολοκληρώσει από τα τέλη του 2024 τον δεκαετή επενδυτικό του κύκλο και αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα προχωρήσει σε πώληση των συμμετοχών του στις εταιρείες που έχει τοποθετηθεί. Σήμερα το fund Diorama κατέχει ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 40% των μετοχών της ΕΖΑ, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος μέσω εταιρείας συμφερόντων του κατέχει επίσης ένα ποσοστό άνω του 40%, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 16-17% ανήκει στον Θανάση Συριανό.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία, η οποία εξελίχθηκε δυναμικά την τελευταία δεκαετία. Σήμερα, παράγει τις μπύρες EZA Lager, EZA Pilsener, EZA Alcohol Free, PILS Hellaw, Odyssey Red, Odyssey Dark, Odyssey White.