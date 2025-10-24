Επιχειρήσεις | Διεθνή

P&G: Στα 22,39 δισ. τα έσοδα γ' τριμήνου - Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή

Τα μικτά περιθώρια κέρδους μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αλλά τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,99 δολαρίων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά 9 σεντς, καθώς οι υψηλότερες τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των πιέσεων από τους αμερικανικούς δασμούς.

Υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα κατέγραψε η Procter & Gamble για το τρίτο τρίμηνο του 2025, χάρη στις ενισχυμένες πωλήσεις των ξυραφιών Gillette και των αποσμητικών Secret που παράγει η εταιρεία.

Ειδικότερα, ο κολοσσός των καταναλωτικών προϊόντων σημείωσε έσοδα 22,39 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 22,17 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσκόπηση της LSEG.

Η μετοχή της Procter & Gamble ενισχύεται κατά 2,1% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, η P&G υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ, αναμένοντας πλέον ετήσιο κόστος μετά φόρων στα 400 εκατ. δολαρίων, έναντι 800 εκατ. που ανέμενε η εταιρεία τον Ιούλιο.

Η εταιρεία με έδρα το Οχάιο ανέφερε οργανική αύξηση εσόδων 2% για το γ' τρίμηνο, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο όγκος των πωλήσεων στον τομέα των καλλυντικών, ο οποίος περιλαμβάνει μάρκες όπως το σαμπουάν Pantene και τη μάρκα Olay, αυξήθηκε κατά 4% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με αύξηση 1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι τιμές στον κλάδο αυξήθηκαν κατά περίπου 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

