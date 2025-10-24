Κομισιόν: TikTok και Meta παραβίασαν τους κανόνες διαφάνειας

Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί παραβίασαν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές επαρκή πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα, όπως ορίζει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε προκαταρκτικά παραβιάσεις των κανόνων διαφάνειας από τις πλατφόρμες TikTok και Meta.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί παραβίασαν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές επαρκή πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα, όπως ορίζει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Επίσης, η Κομισιόν διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η Meta παρέβη την υποχρέωσή της, τόσο ως προς το Instagram όσο και ως προς το Facebook, να παρέχει στους χρήστες απλούς μηχανισμούς για την κοινοποίηση παράνομου περιεχομένου, αλλά και να τους δίνει τη δυνατότητα να προσβάλλουν αποτελεσματικά αποφάσεις που αφορούν τον έλεγχο περιεχομένου.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά:

«Οι δημοκρατίες μας βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες πρέπει να ενισχύουν τη θέση των χρηστών και των χρηστριών, να σέβονται τα δικαιώματά τους, και να επιτρέπουν τον έλεγχο των δικών τους συστημάτων. Και σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αυτό δεν είναι προαιρετικό - είναι υποχρέωση.

Με τις σημερινές μας ενέργειες εκδώσαμε τα προκαταρκτικά μας πορίσματα όσον αφορά την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα για τέσσερις πλατφόρμες. Φροντίζουμε οι πλατφόρμες να είναι υπόλογες για τις υπηρεσίες τους, όπως προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ, απέναντι στους χρήστες και απέναντι στην κοινωνία.»

Η δήλωση της TikTok

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας TikTok τοποθετήθηκε με επίσημη δήλωση σχετικά με τις διαπιστώσεις της ΕΕ για παραβιάσεις των κανόνων διαφάνειας από τις πλατφόρμες TikTok και Meta, βάσει του νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Η TikTok παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια και αναγνωρίζει την πολύτιμη συμβολή των ερευνητών στην πλατφόρμα μας και στον ευρύτερο κλάδο. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στην κοινή χρήση δεδομένων και έως σήμερα σχεδόν 1000 ερευνητικές ομάδες έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα μέσω των Ερευνητικών Εργαλείων μας».

«Εξετάζουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο οι απαιτήσεις για τη χαλάρωση των μέτρων προστασίας δεδομένων οδηγούν τον DSA (Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες) και τον GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) σε άμεση σύγκρουση. Εφόσον δεν είναι εφικτή η πλήρης συμμόρφωση και με τους δύο κανονισμούς, καλούμε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να αποσαφηνίσουν τον τρόπο εναρμόνισης αυτών των υποχρεώσεων», κατλέηξε.