ΑΒΑΞ: EBITDA 150 εκατ. το 2029, τι αναμένει από Παραχωρήσεις – Retail bond και έργα

Τι ανέφερε η διοίκηση της κατασκευαστικής σε αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές. Διατηρήσιμη η ανοδική τάση σε τζίρο, EBITDA, διψήφιο ποσοστό στο margin. Αναμένει έσοδα 900 εκατ. από Παραχωρήσεις. Υπό σκέψη το retail bond, καμία απόφαση ακόμη. Το ανεκτέλεστο, τα έργα, το real estate, η ενέργεια.

Σε EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ στοχεύει η διοίκηση του κατασκευαστικού ομίλου ΑΒΑΞ με ορίζοντα το 2029, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τον κατασκευαστικό τομέα, ήτοι 90 εκατ. ευρώ, με τις παραχωρήσεις να συνεισφέρουν 36 εκατ. ευρώ και άλλες δραστηριότητες (π.χ. ενέργεια ή και real estate) περί τα 24 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ο αμιγώς τεχνικός τομέας θα προσφέρει άνω του 60% της λειτουργικής κερδοφορίας, με αυξημένη όμως, όπως έχει βάλει ως στόχο η εισηγμένη, συμμετοχή και άλλων τομέων (το 40% να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα).

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της ΑΒΑΞ στο πλαίσιο σχετικής ενημέρωσης αναλυτών και θεσμικών επενδυτών, δηλώνοντας την σαφή ικανοποίησή της για το σετ οικονομικών μεγεθών του πρώτου 6μήνου 2025 με το ρεκόρ σε τζίρο και EBITDA, εκτιμώντας ότι η ανοδική πορεία είναι διατηρήσιμη για τη συνέχεια. Υπενθυμίζεται, όπως έχει αναφέρει το insider.gr, ότι για φέτος αναμένει EBITDA άνω των 120 εκατ. ευρώ και τζίρο άνω των 800 εκατ. ευρώ, επίπεδο το οποίο στην εταιρεία εκτιμούν ότι θα είναι διατηρήσιμο για τα επόμενα 2-3 έτη τουλάχιστον. Με την επιταχυνόμενη εκτέλεση έργων σε συνδυασμό με τα βιώσιμα περιθώρια κέρδους να συμβάλλουν σε νέο ρεκόρ EBITDA.

Η διοίκηση της ΑΒΑΞ ανέφερε ότι η αύξηση των EBITDA στον κατασκευαστικό κλάδο υπεραντιστάθμισε την απώλεια EBITDA από την παράδοση της Αττικής Οδού.

Να αναφέρουμε επίσης ότι το κατασκευαστικό EBITDA margin ανήλθε σε 13,6%, από 10,4% πέρυσι και 2,9% το 2021, με τη διοίκηση του ομίλου να εκτιμά ότι αν και δεν είναι εύκολο να παραμείνει σε αυτά τα νούμερα καθώς εμφανίζονται κατά την τρέχουσα περίοδο συγκυριακά αυξημένα, λόγω της σημαντικής συμμετοχής ενεργειακών έργων στο συνολικό μίγμα εσόδων, εντούτοις θα διατηρηθεί για τα επόμενα έτη σε υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον στο 10% και άνω, βάσει των έργων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του γκρουπ και όσων έρχονται.

Το retail bond

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν εξετάζει την έκδοση εταιρικού ομολόγου, θέμα που έχει αναδείξει το insider.gr από στήλες ή και σε σχετικά ρεπορτάζ, ο επικεφαλής του γκρουπ, κ. Χρ. Ιωάννου, ανέφερε ότι η ΑΒΑΞ εξετάζει όλες τις επιλογές ενίσχυσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ένα retail bond, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση περί αυτού.

Αναμένει 156 εκατ. από Παραχωρήσεις έως και το 2026

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση 422,4 εκατ. στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων, την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,76 δισ. ευρώ μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών έργων και ΣΔΙΤ, ενώ τα έργα του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου. Όπως αναφέρθηκε, παρά τη λήξη της Αττικής Οδού, η ΑΒΑΞ αναμένει έσοδα πάνω από 150 εκατ. ευρώ από τις υφιστάμενες παραχωρήσεις έως το 2029, ειδικότερα στα 156 εκατ. ευρώ. Εξ αυτώn, 39 εκατ. υπολογίζονται για φέτος, 42 εκατ. για το 2026, 38 εκατ. για το 2027 και από 19 και 18 εκατ. για τα έτη 2028-2029 αντίστοιχα. Συνολικά, αναμένει έσοδα 900 εκατ. έως τη λήξη των συμβάσεων.

Το ανεκτέλεστο, οι νέες συμβάσεις, το προφίλ έργων

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2025, ο Όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις συνολικής αξίας 255 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας 53 εκατ. ευρώ μετά την 30.06.2025, και αναμένει τα αποτελέσματα αρκετών διαγωνισμών για ΣΔΙΤ, ιδιωτικά και δημόσια έργα στην Ελλάδα, και έργα του ενεργειακού τομέα στο εξωτερικό. Το συνολικό ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 2,76 δισ. ευρώ (50% δημόσια έργα και 50% ιδιωτικά και ΣΔΙΤ, 85% στην Ελλάδα και 15% στο εξωτερικό). Πάντως, η διοίκηση της ΑΒΑΞ δεν έκανε κάποια εκτίμηση για το πως θα διαμορφωθεί προσεχώς το ανεκτέλεστο του γκρουπ. Για τη διατήρηση του ανεκτέλεστου σε υψηλά επίπεδα, η διοίκηση του Ομίλου υπογράμμισε ότι συμμετέχει σε όλους τους σημαντικούς διαγωνισμούς και στοχεύει σε ανάληψη νέων έργων που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο υφιστάμενο μερίδιο αγοράς της.

Η διοίκηση της ΑΒΑΞ εκτιμά ότι προσεχώς θα υπάρξουν ευκαιρίες για ενίσχυση ή ανανέωση του ανεκτέλεστου καθώς έχουν δημοπρατηθεί μεγάλα έργα (π.χ. τα 2 οδικά ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα εκτιμώμενης αξίας κοντά 700 εκατ. ευρώ, το Θεαγένειο Νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη κ.α.).

Όπως αναφέρεται και σε σχετική παρουσίαση, μέσα στο 6μηνο 2025 υπεγράφησαν έργα, ή ο όμιλος αναδείχθηκε νικητής, όπως το εργοστάσιο της Παπαστράτος (30 εκατ.), αποκατάστασης ζημιών στη Θεσσαλία (Daniel, 175 εκατ.), στη Μαγούλα για την Σκλαβενίτης και το εργοστάσιο παραγωγής γευμάτων (35 εκατ.), το ΣΔΙΤ Ταυρωπού (μερίδιο 53 εκατ.) κ.α., ενώ παραδόθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του Πάτρα – Πύργος, ενεργειακό έργο 282MW στο Ιράκ (82 εκατ.).

Σύμφωνα με την εταιρική παρουσίαση, τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφεται ολοκλήρωση του 75% της σήραγγας Κατεχάκη – Ευαγγελισμός και του 30% της σήραγγας Βεϊκου – Ευαγγελισμός (Μετρό Αθήνας Γραμμή 4). Το 85% του ανεκτέλεστου σχετίζεται με έργα όπως η γραμμή 4 του Μετρό (980 εκατ.), το Mintia Power Plant 1.750MW στη Ρουμανία (709 εκατ.), τα 3 νοσοκομεία του ιδρύματος Στ. Νιάρχος (443 εκατ.), το οδικό Μπράλος – Άμφισσα (243 εκατ.), τα έργα Daniel (175 εκατ.), το Ιωάννινα – Κακκαβιά (172 εκατ.), προφανώς το FlyOver Θεσσαλονίκης (μερίδιο 50% με 191 εκατ.) και οι υποδομές στο Ελληνικό (308 εκατ. ευρώ).

Μειωμένος δανεισμός

Επίσης, η ΑΒΑΞ εστιασμένη στη διαχείριση του κόστους, εμφάνισε αμετάβλητο Καθαρό Δανεισμό & Τραπεζικό Leasing (σε 237,8 εκατ. ευρώ από 237,5 εκατ.) μειωμένο κατά 49% από το 2020, βελτίωση δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 1,96x την 30.06.2025 από 2,25x την 31.12.2024. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία EBITDA και καθαρού δανεισμού του Ομίλου, η μετοχή της ΑΒΑΞ παρουσιάζει ιδιαιτέρως ελκυστική αποτίμηση 5,0x με βάση τον δείκτη Επιχειρηματικής Αξίας/EBITDA (EV/EBITDA), σε σύγκριση με ομοειδείς εταιρίες στην Ελλάδα (μ.ο. περίπου 12x), καθώς και στο εξωτερικό.

Στο τέλος 6μήνου 2026 το cash flow «έγραφε» 90 εκατ. ευρώ, με αντιστροφή σε θετικό OCF 12 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025 από αρνητικό 37 εκατ. το οικονομικό έτος 2024, τα Μετρητά & Ισοδύναμα μετρητών 98 εκατ. ευρώ, το συνολικό Ακαθάριστο Χρέος συμπεριλαμβανομένων των Μη Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 390 εκατ. ευρώ. Το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο του νέου Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε 193 εκατ. ευρώ, ενώ στην παρουσίαση έγινε λόγος για συνολικές εκταμιεύσεις έως 30.06.2025 ύψους 274 εκατ. ευρώ και διαθέσιμα προς εκταμίευση 26 εκατ. ευρώ.

Το real estate και η ενέργεια

Σύμφωνα με την παρουσίαση, ο όμιλος έχει εξασφαλισμένο pipeline 10 οικιστικών έργων, με 175 διαμερίσματα μικτής επιφάνειας (GSA) 15.000 τ.μ. και μικτής αξίας (GAV) 72 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά, τα projects H2 Residences (Ellnikon), Olealand (Χανιά), Petra Salis (Χανιά), Panorama Village (Χανιά), Blue Echoes (Αστυπάλαια), Aplotis (Κουφονήσι) κ.α..

Στην ενέργεια, η ΑΒΑΞ υπέβαλε πρόσφατα προσφορά για έγκριση όρων σύνδεσης για ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας (Battery Energy Storage System) 50MW, στη Βοιωτία. Για το τρέχον χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη γίνεται λόγος για: Αιολική ενέργεια: 300MW, BESS: 50MW / 100MWh, Υβριδική (Φ/Β / Αποθήκευση): 2MW / 5MWh, ενώ για το δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, είναι σε λειτουργία: 194 (AC) / 2 (DC), υπό εγκατάσταση: 50 (AC) / 5 (DC), με στόχο (τέλος 2026) 300 (AC) / 30 (DC).

Η μετοχική διασπορά και η απόδοση

Να θυμίσουμε ότι η οικογένεια Μιτζάλη συνολικά ελέγχει 23,8%, η οικογένεια Ιωάννου 21,6%, το 9,4% ο Κ. Κουβαράς, θεσμικά χαρτοφυλάκια κατέχουν το 10,6% της ΑΒΑΞ και το retail αθροιστικά 34,7%, άρα το free float (πλην βασικών μετόχων) υπερβαίνει το 45% του μετοχικού κεφαλαίου. Με πρόσφατα στοιχεία, η μετοχή της ΑΒΑΞ έχει δώσει απόδοση 68% από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2024 ή 63% από αρχές του έτους, υψηλότερη από αυτή του Γενικού Δείκτη (άνω του 40%).