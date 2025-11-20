Χάμακ (Fed): Παράταση του υψηλού πληθωρισμού και μεγαλύτερο ρίσκο από τις μειώσεις επιτοκίων

Τα πρόσφατα κέρδη της Wall Street και οι «χαλαρές» συνθήκες δανεισμού εντείνουν τον κίνδυνο, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο, όπως ανέφερε η Χάμακ σύμφωνα με το Bloomberg.

Τον κώδωνα του κινδύνου πως μία νέα μείωση επιτοκίων θα στήριζε την αγορά εργασίας αλλά θα διατηρούσε τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο, αυξάνοντας παράλληλα τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έκρουσε η πρόεδρος της Fed στο Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ.

«Η μείωση των επιτοκίων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας κινδυνεύει να παρατείνει αυτήν την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει την ανάληψη ρίσκου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Aυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα έρθει η επόμενη ύφεση, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν εάν εφαρμόζαμε διαφορετική νομισματική πολιτική, ασκώντας μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία» υπογράμμισε.

Οι επενδυτές έχουν «κουρέψει» τις προσδοκίες τους για μια πρόσθετη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αφού πρόσφατες τοποθετήσεις από τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής εμφανίστηκαν σχετικά με το πώς να προχωρήσουν, όπως αποτυπώθηκε στα πρακτικά της συνάντησης της FOMC τον Οκτώβριο.

Πολλοί αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο τρέχον εύρος του 3,75%-4% για το υπόλοιπο του έτους. Ωστόσο, «αρκετοί συμμετέχοντες» δήλωσαν ότι μπορεί να μειωθεί το κόστος δανεισμού όταν η Fed συνεδριάσει στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Η Χάμακ έχει διαμηνύσει πως θα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούνται καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό για να επαναφερθεί στον στόχο του 2% της Fed, ενώ δεν υποστήριξε την περικοπή τον Οκτώβριο και δεν βλέπει λόγους για «ψαλίδισμα» τον Δεκέμβριο.