Η Philoxenia ενισχύει τον ρόλο της Greek Meetings Alliance

Με κεντρικό μήνυμα την έτι περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών στον κλάδο των συνεδρίων και εκδηλώσεων, η Greek Meetings Alliance (GMA) συμμετείχε στη 40ή Philoxenia που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025.

Η στρατηγική σύμπραξη μεταξύ του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens), που λειτουργεί κάτω από την «ομπρέλα» της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau - TCB) και του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) ενώνει τις δυνάμεις της ελληνικής συνεδριακής και εκθεσιακής αγοράς, προβάλλοντας ενιαία το ελληνικό MICE προϊόν και καταγράφοντας δυναμικά την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σημειώνεται πως η επετειακή 40ή Philoxenia επικεντρώθηκε στον μετασχηματισμό που επιφέρει η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο που πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα επαγγελματικά ταξίδια και οι διοργανώσεις. Στο νέο αυτό τοπίο, η συλλογική δυναμική που εκπροσωπεί η GMA καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη, ενισχύοντας την ικανότητα της Ελλάδας να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να διεκδικεί τη θέση της στον διεθνή συνεδριακό χάρτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Ιωάννης Γεώργιζας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της GMA στην έκθεση, τόνισε: «Η 40ή Philoxenia αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό για τον τουρισμό και το MICE industry της χώρας. Η παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη ως This is Athens – CVB στο πλευρό του HAPCO & DES και του Thessaloniki Convention Bureau, επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στη διασύνδεση των φορέων και στη συγκρότηση μιας κοινής, αποτελεσματικής στρατηγικής.

Ως Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, εργαζόμαστε συστηματικά για την υλοποίηση του οράματος του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με στόχο μια Αθήνα που ενισχύει το συνεδριακό της αποτύπωμα με όρους ποιότητας, βιωσιμότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Το This is Athens - CVB αποτελεί κεντρικό μοχλό αυτής της προσπάθειας, προωθώντας τη διεθνή δικτύωση της πόλης και αναδεικνύοντας την Αθήνα ως προορισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η κοινή μας συμμετοχή στη Philoxenia υπογραμμίζει ότι οι στρατηγικές συμμαχίες δεν είναι απλώς χρήσιμες, αλλά αναγκαίες για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου μας στο παγκόσμιο MICE περιβάλλον».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Thessaloniki Convention Bureau, κ. Πρόδρομος Μοναστηρίδης, υπογράμμισε: «H φετινή επετειακή 40η Philoxenia βρίσκει τη Θεσσαλονίκη στην καλύτερη στιγμή της στη διεθνή συνεδριακή αγορά. Με κοινή συμμετοχή και φέτος μαζί με τα άλλα δύο μέλη της Greek Meetings Alliance, το ACVB και τον HAPCO & DES, θέλουμε να εκφράσουμε και μέσα από το θεσμό της μεγάλης αυτής εκθεσιακής διοργάνωσης, την πρόθεσή μας να προωθήσουμε σε εθνικό επίπεδο την ανάπτυξη της αγοράς συνεδρίων και επαγγελματικών ταξιδιών και τον κοινό μας στόχο να δημιουργηθεί ένα εθνικός φορέας προώθησης και προβολής της ελληνικής συνεδριακής αγοράς διεθνώς.

Συγχαρητήρια στη Philoxenia που γιορτάζει φέτος 40 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και εξαιρετικά σημαντικής συμβολής στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, στην ενίσχυση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων, αλλά και στην προβολή του προορισμού που τη φιλοξενεί».

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES), κα Αντωνία Αλεξάνδρου, επισήμανε:

«Η φετινή 40η Philoxenia αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό για τον ελληνικό τουρισμό και το δυναμικά αναπτυσσόμενο MICE industry. Η κοινή μας παρουσία, στο πλαίσιο της Greek Meetings Alliance, μαζί με το Thessaloniki Convention Bureau και το Athens Convention & Visitors Bureau, υπογραμμίζει την προσήλωσή μας στη συνεργασία και στην προώθηση μιας ενιαίας, συντονισμένης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των συνεδρίων και των εταιρικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα.

Το HAPCO & DES, ως ο θεσμικός φορέας των επαγγελματιών του συνεδριακού και εκθεσιακού κλάδου, στηρίζει ενεργά όλες τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και συμβάλλουν στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για επαγγελματικές συναντήσεις».