ΑΒΑΞ: «Βλέπει» τζίρο 800 εκατ. και EBITDA 120 εκατ. φέτος – Το Μετρό και το προφίλ έργων

Τι περιμένει η διοίκηση της εισηγμένης για τη συνέχεια. Το ανεκτέλεστο των 2,8 δισ., οι νέες συμβάσεις άνω των 309 εκατ. ήδη εντός του 2025, οι προοπτικές. Πώς κινήθηκε ο κατασκευαστικός τομέας, υψηλό το Ebitda margin. Η μετοχή και το free float. Τα μεγέθη ρεκόρ του 6μήνου.

Κύκλο εργασιών άνω των 800 εκατ. ευρώ και EBITDA που θα υπερβαίνουν τα 120 εκατ. ευρώ προβλέπει η διοίκηση του κατασκευαστικού ομίλου ΑΒΑΞ για το σύνολο του 2025, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί αυτές οι εκτιμήσεις να «βγούνε» μετριοπαθείς. Ο Όμιλος ΑΒΑΞ διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση 422,4 εκατ. στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων, την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,76 δισ. ευρώ μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών έργων και ΣΔΙΤ, ενώ τα έργα του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2025, ο Όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις συνολικής αξίας 255 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας 53 εκατ. ευρώ μετά την 30.06.2025, και αναμένει τα αποτελέσματα αρκετών διαγωνισμών για ΣΔΙΤ, ιδιωτικά και δημόσια έργα στην Ελλάδα, και έργα του ενεργειακού τομέα στο εξωτερικό. Το συνολικό ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 2,76 δις ευρώ (50% δημόσια έργα και 50% ιδιωτικά και ΣΔΙΤ, 85% στην Ελλάδα και 15% στο εξωτερικό).

Το Μετρό Αθήνας

Σύμφωνα με σχετική εταιρική παρουσίαση, τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφεται ολοκλήρωση του 75% της σήραγγας Κατεχάκη – Ευαγγελισμός και του 30% της σήραγγας Βεϊκου – Ευαγγελισμός (Μετρό Αθήνας Γραμμή 4). Στην οικονομική έκθεση γίνεται αναφορά ότι η εταιρεία έχει λάβει πριμ για το έργο «Μετρό Γραμμή 4» με το ποσό ανέρχεται σε € 41,6 εκατ. Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της έκθεσης, δεν έχει κατατεθεί αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ενώ μέχρι σήμερα εξακολουθούν να μην έχουν παραδοθεί στην Ανάδοχο Κοινοπραξία τρία (3) από τα δεκαπέντε (15) εργοτάξια σταθμών (Γουδή, Πανεπιστημιούπολη και Ευαγγελισμός), που περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα εργοτάξια ή/και φρεάτων αερισμού τους. Επίσης και δύο (2) εργοτάξια εισόδων ή/και φρεάτων αερισμού σταθμών (Καισαριανής και Αλεξάνδρας) από τους συνολικά εικοσιέξι (26) χώρους εργασίας. Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ο μετροπόντικας Αθηνά ολοκλήρωσε 3,9 χιλιόμετρα (76%) από τα 5,1 χλμ. που είναι η διαδρομή μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού, με την κατασκευή σήραγγας υψηλών προδιαγραφών. Επίσης ο δεύτερος μετροπόντικας, η Νίκη, που ακολουθεί αντίθετη πορεία από το σταθμό Βεΐκου στο Γαλάτσι, ολοκλήρωσε 2,1 χιλιόμετρα (30%) από τα 7 χλμ. Η συνολική σήραγγα 12,1 χλμ. αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Ελκυστικό προφίλ

Χτες, η εισηγμένη ανακοίνωσε τα μεγέθη του α’ 6μήνου 2025, περίοδο στην οποία πέτυχε ρεκόρ αποτελεσμάτων και ιστορικά υψηλά, με αύξηση 62% στον κύκλο εργασιών στα 467,5 εκατ. ευρώ, έναντι 289,1 εκατ. το 2024 και 192,2 εκατ. ευρώ το 2023, άνοδο 74% στα καθαρά κέρδη, στα 28,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το 2024, EBITDA αυξημένο κατά 29% το α΄ εξάμηνο του 2025, στα 70,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Επίσης, εστιασμένη στη διαχείριση του κόστους, εμφάνισε αμετάβλητο Καθαρό Δανεισμό & Τραπεζικό Leasing (σε 237,8 εκατ. ευρώ από 237,5 εκατ.) μειωμένο κατά 49% από το 2020, βελτίωση δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 1,96x την 30.06.2025 από 2,25x την 31.12.2024. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το κατασκευαστικό EBITDA margin ανήλθε σε 13,6%, από 10,4% πέρυσι και 2,9% το 2021.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία EBITDA και καθαρού δανεισμού του Ομίλου, η μετοχή της ΑΒΑΞ παρουσιάζει ιδιαιτέρως ελκυστική αποτίμηση 5,0x με βάση τον δείκτη Επιχειρηματικής Αξίας/EBITDA (EV/EBITDA), σε σύγκριση με ομοειδείς εταιρίες στην Ελλάδα (μ.ο. περίπου 12x), καθώς και στο εξωτερικό.

Η μετοχική διασπορά και η απόδοση

Να σημειωθεί ότι η οικογένεια Μιτζάλη συνολικά ελέγχει 23,8%, η οικογένεια Ιωάννου 21,6%, το 9,4% ο Κ. Κουβαράς, θεσμικά χαρτοφυλάκια κατέχουν το 10,6% της ΑΒΑΞ και το retail αθροιστικά 34,7%, άρα το free float (πλην βασικών μετόχων) υπερβαίνει το 45% του μετοχικού κεφαλαίου. Με πρόσφατα στοιχεία, η μετοχή της ΑΒΑΞ έχει δώσει απόδοση 68% από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2024 ή 63% από αρχές του έτους, υψηλότερη από αυτή του Γενικού Δείκτη (άνω του 40%).

Οι προοπτικές

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο δραστηριότητας λόγω των πραγματοποιούμενων ξένων και εγχώριων ιδιωτικών επενδύσεων σε ενεργειακά έργα και κτηριακές αναπτύξεις, καθώς επίσης την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής ως δημόσια έργα ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ειδικότερα σε ότι αφορά στον Όμιλο ΑΒΑΞ, για το β’ εξάμηνο του 2025 αναμένεται συνέχεια στις καλές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφηκαν στο πρώτο μέρος του έτους. Ο Όμιλος συνεχίζει να συμμετέχει με αξιώσεις σε διαγωνισμούς δημόσιων, ιδιωτικών έργων και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, αλλά και έργων υψηλής εξειδίκευσης ενεργειακού χαρακτήρα στο εξωτερικό. Στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δηλαδή το τμήμα των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατασκευαστικών έργων που δεν έχει αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως προς την παραγωγή εσόδων και εξόδων έφτανε τα 2,70 δις, έναντι 2,89 δις στο τέλος του 2024.

Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται συμβάσεις εκτός του κατασκευαστικού τομέα, όπως πχ το real estate και άλλες υπηρεσίες. Συνυπολογίζοντας τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μετά την 30.06.2025, αλλά και τις συμβάσεις προς υπογραφή για έργα και διαγωνισμούς στα οποία έχει ήδη ανακηρυχθεί ανάδοχος η Εταιρεία και οι θυγατρικές της μονάδες, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων μετά το α’ εξάμηνο του έτους, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ανέρχεται σε €2,76 δις την τρέχουσα περίοδο. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, εκτιμάται ότι στο β’ εξάμηνο του 2025 θα εκτελεσθούν έργα αξίας περίπου ανάλογης με το α’ εξάμηνο του έτους, και το υπόλοιπο ποσό θα εκτελεσθεί σε μακροχρόνιο ορίζοντα από το 2026 και έπειτα.

Κλάδος Κατασκευών

Ο κλάδος κατασκευών του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2025 παρουσίασε αυξημένη δραστηριότητα σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2024, λόγω της έναρξης νέων έργων και της ωρίμανσης συμβάσεων που είχαν αναληφθεί στα προηγούμενα έτη, περνώντας σε φάση επιταχυνόμενης εκτέλεσής τους. Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής στα οποία συμμετέχουμε, όπως οι υποδομές στο Ελληνικό, τα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας και το Flyover της Θεσσαλονίκης, ενώ ξεκίνησαν και νέα έργα, όπως ο οδικός άξονας Μπράλου-Άμφισσας. O Όμιλος στο α’ εξάμηνο του 2025 συνέχισε με ταχύ ρυθμό την εκτέλεση των μεγάλων έργων μελέτης & κατασκευής ενεργειακού & βιομηχανικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κυριότερα από αυτά, είναι ο σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 1.750MW στη Ρουμανία, ο φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 125MW στη Μεγαλόπολη, και η μονάδα παραγωγής ενέργειας ισχύος 282ΜW στην Bismayah του Ιράκ, η οποία παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2025. Ο Όμιλος διεκδικεί και άλλα ανάλογα έργα, κυρίως στο εξωτερικό όπου καταγράφεται υψηλή ζήτηση για νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τερματικούς σταθμούς και χώρους αποθήκευσης LNG και αγωγούς φυσικού αερίου, λόγω των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας και της επιτακτικής ανάγκη των Δυτικών Οικονομιών να απεξαρτηθούν ενεργειακά από τις εισαγωγές Ρωσικού φυσικού αερίου.

Η συνδρομή του κλάδου επί του τζίρου ανήλθε σε 458,8 εκατ. με τις παραχωρήσεις να εισφέρουν 2,4 εκατ. και άλλες δράσεις 6,3 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η κατασκευή έδωσε EBITDA ύψους 63 εκατ. ευρώ και οι παραχωρήσεις 7,2 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2025 του Ομίλου περιλαμβάνεται το μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες για τη συμμετοχή του στις παραχωρήσεις, όπως του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, της Ολυμπίας Οδού, κλπ. Η παραχώρηση της Αττικής οδού έληξε τον 8 Οκτώβριο του 2024, αλλά αναμένονται τα μερίσματα του 2024 (πλην του προμερίσματος που εισπράχθηκε το 2024) και οι επιστροφές κεφαλαίων.

Τα μεγέθη

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 61,7% στα €467,6 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι €289,1 εκατομμυρίων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το μεικτό αποτέλεσμα του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε κέρδη €68,8 εκατομμύρια με περιθώριο μεικτού αποτελέσματος 14,7%, έναντι €49,4 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν σε €21,8 εκατομμύρια με ποσοστό 4,7% επί του κύκλου εργασιών στο α’ εξάμηνο του 2025, έναντι €17,7 εκατομμυρίων στην προηγούμενη περίοδο με ποσοστό 6,1% επί του κύκλου εργασιών.

Σε λειτουργικό επίπεδο το ενοποιημένο αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε κέρδος €52,1 εκατομμυρίων έναντι €39,1 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €42,9 εκατομμυρίων στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €27,0 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδος €28,5 εκατομμυρίων στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι κέρδους €19,4 εκατομμυρίων στην συγκρίσιμη περίοδο του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €70,1 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2025, έναντι €54,2 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου, μειώθηκε στα €9,2 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι €12,0 εκατομμυρίων στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, λόγω της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού (μείωση του επιτοκίου Euribor, αλλά και του περιθωρίου που χρεώνουν οι τράπεζες στον Όμιλο). Ο καθαρός δανεισμός τραπεζών μεταβλήθηκε κατά €0,3 εκατομμύρια, ανερχόμενος σε €237,8 εκατομμύρια την 30.06.2025 έναντι €237,5 εκατομμυρίων στο τέλος του 2024.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing μηχανημάτων από τις τράπεζες αυξήθηκε κατά €27,7 εκατομμύρια στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2025, ανερχόμενος σε €336,2 εκατομμύρια την 30.06.2025 έναντι €308,4 εκατομμυρίων στο τέλος του 2024, και αφορά αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια κίνησης λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.

Oι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από ομολογιακά δάνεια και leasing μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου μειώθηκαν κατά €1,1 εκατομμύρια στους πρώτους έξι μήνες του 2025, ανερχόμενες σε €218,7 εκατομμύρια την 30.06.2025 (ακολουθώντας το συμφωνηθέν πρόγραμμα ταμειακών ροών) παρά τις καταβολές μετοχικού κεφαλαίου και δευτερογενών δανείων σε νέες συμμετοχές σε έργα παραχώρησης. Ο καθαρός δανεισμός και leasing της μητρικής Εταιρείας παρουσίασε μείωση στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2025 σε €54,4 εκατομμύρια έναντι €61,6 εκατομμυρίων στο τέλος του 2024. Ο συνολικός δανεισμός και leasing της Εταιρείας, που αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, αυξήθηκε κατά €23,7 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα €141,1 εκατομμύρια, έναντι €117,4 εκατομμύρια στο τέλος του 2024, και αφορά αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και leasing μηχανημάτων, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια κίνησης λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκαν σε €189,1 εκατομμύρια έναντι €157,6 εκατομμυρίων στο τέλος του 2024, η δε λειτουργική ταμειακή ροή του Ομίλου ήταν θετική κατά €15,7 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2025, έναντι €1,5 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2024.