Υψηλές πτήσεις στη Wall Street με τα «φτερά» της Nvidia

Διατηρείται το ανοδικό μομέντουμ στη Wall Street που ξεκίνησε από χτες και διευρύνεται την Πέμπτη με ώθηση από τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη της Nvidia, που αποκατέστησαν την επενδυτική εμπιστοσύνη προς το AI trade, απομακρύνοντας τους φόβους για «φούσκα» και υπερβολικές αποτιμήσεις, ειδικά στην τεχνολογικές μετοχές με αιχμή του δόρατος όσες δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, παρά τον διχασμό στη Fed όπως αποτυπώθηκε στα πρακτικά της FOMC για νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ο Dow Jones ενισχύεται 1,33% στις 46.752 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 1,75% στις 6.758 μονάδες και ο Nasdaq σκαρφαλώνει 2,35% στις 23.094 μονάδες. Ο Νοέμβριος ήταν δύσκολος μήνας για το AI μέχρι πριν από τα αποτελέσματα της Nvidia. Ο S&P 500 μετρά μηνιαία πτώση 3%, ο τεχνοβαρύς Nasdaq κατρακυλά σχεδόν 5%, ενώ η Nvidia αποδυναμώνεται 7% για τον Νοέμβριο μέχρι την ανάκαμψη της Πέμπτης.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia διαγράφει μέρος των απωλειών, επιδιδόμενη σε ράλι 3,7% μετά την ανακοίνωση των πολυαναμενόμενων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών για κέρδη και έσοδα, ενώ έξτρα ώθηση έδωσε το δυναμικό guidance για το δ' τρίμηνο, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γένσεν Χουάνγκ να υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται «AI Bubble».

«Αυτή τη στιγμή, η επέλαση των αρκούδων (με την ταυτόχρονη άφιξη μίας bear market με αισθητή διόρθωση) καταρρέει και το AI trade είναι σε μεγάλο βαθμό άθικτο», επεσήμανε μιλώντας στο CNBC ο Ντάνιελ Νιούμαν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων τεχνολογίας The Futurum Group. «Επιπλέον, τα περιθώρια κέρδους είναι ισχυρά και οι ανησυχίες για την Κίνα είναι υπερβολικές» πρόσθεσε.

Το αισιόδοξο forecast της Nvidia ενισχύει το κλίμα γύρω από το ΑΙ trade που έχει αποδυναμωθεί στις πρόσφατες συνεδριάσεις εν μέσω φόβων για υπερβολικές αποτιμήσεις και circular financing. Η θετική πορεία της ηγέτιδας στην αγορά τσιπ συμπαρασύρει ανοδικά μετοχές σε όλο το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης στη συνεδρίαση όπως η Advanced Micro Devices (AMD) και η Broadcom με κέρδη 2,6% και 2,7% αντίστοιχα. Άλμα 5% και για τον τίτλο της Walmart μετά τα ενθαρρυντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα γ' τριμήνου.

Στο μέτωπο των «μάκρο», περισσότερες θέσεις εργασίας από το αναμενόμενο πρόσθεσε η αμερικανική αγορά εργασίας των Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε καθυστερημένα λόγω του shutdown. Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 119.000 σε μηνιαία βάση, έναντι της πρόβλεψης για 50.000. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο είχαν χαθεί 4.000 θέσεις εργασίας μετά την πτωτική αναθεώρηση των στοιχείων, ενώ τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν 72.000 νέες θέσεις.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία για την ανεργία που αυξήθηκε στο 4,4% στο υψηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2021. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο και κατά 3,8% σε σχέση με πέρυσι, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις για 0,3% και 3,7%. Με την εν λόγω έκθεση τερματίζεται η έλλειψη δεδομένων για την αγορά εργασίας που διήρκεσε για το 44ήμερο shutdown.

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν στις 220.000 έως 15 Νοεμβρίου με πτώση 8.000. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα βρεθούν στις 227.000. Στους επιμέρους κλάδους, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης προηγήθηκε με 43.000 θέσεις, τα μπαρ και τα εστιατόρια συνέβαλαν με 37.000 θέσεις εργασίας, ενώ η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 14.000. Στον αντίποδα, μεταφορές και αποθήκευση έχασαν 25.000 θέσεις εργασίας και η κυβέρνηση, η οποία είχε συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης, έχασε 3.000 θέσεις εργασίας.