Υψηλό έξι μηνών για το δολάριο

Σε υψηλό έξι μηνών σκαρφάλωσε το δολάριο, καθώς οι traders «κούρεψαν» τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίαση της 10/12.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot ενισχύεται 0,1% την Πέμπτη, στο υψηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο από τις 19 Μαΐου, ενώ τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed για τον Οκτώβριο έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής εμφανίστηκαν διστακτικοί απέναντι σε μία νέα περικοπή στο κόστος δανεισμού.

Οι επενδυτές δίνουν μόλις 35% πιθανότητα για νέα κίνηση από τη Fed τον επόμενο μήνα, από 43% στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.