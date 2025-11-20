Desktop για επαγγελματίες: Πώς να επενδύσεις σωστά

Η επιλογή του κατάλληλου desktop για την εταιρεία ή τις επαγγελματικές σου ανάγκες δεν αφορά απλά την αγορά ενός συστήματος με τον ταχύτερο επεξεργαστή ή τον μεγαλύτερο δίσκο.

Η επιλογή του κατάλληλου desktop για την εταιρεία ή τις επαγγελματικές σου ανάγκες δεν αφορά απλά την αγορά ενός συστήματος με τον ταχύτερο επεξεργαστή ή τον μεγαλύτερο δίσκο. Ένα επαγγελματικό desktop πρέπει να επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, αξιοπιστίας και μελλοντικής κάλυψης για να ενσωματωθεί αρμονικά στην επαγγελματική σου καθημερινότητα.

Από το multitasking και τις απαιτήσεις όσον αφορά στον αποθηκευτικό χώρο, μέχρι τη συνδεσιμότητα, τις οθόνες και την υποστήριξη, ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητά σου. Πριν κάνεις λοιπόν την αγορά σου, αξίζει να επενδύσεις χρόνο ώστε να εξετάσεις σοβαρά όλα όσα παίζουν ρόλο στην εργασία σου. Οι συμβουλές που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να κάνεις τη σωστή επιλογή business PC.

Απόδοση σύμφωνα με τις ανάγκες σου

Πριν από οτιδήποτε άλλο, οφείλεις να προσδιορίσεις τον λόγο για τον οποίο χρειάζεσαι επαγγελματικό desktop. Τι πρόκειται να κάνεις; Πώς θα το χρησιμοποιείς; Τι περιλαμβάνει η καθημερινότητά σου; Μιλάμε για εφαρμογές γραφείου τύπου Microsoft 365 ή πιο βαριά προγράμματα όπως CAD, Premiere και Lightroom. Ανάλογα με το λειτουργικό που χρησιμοποιείς, επίλεξε τον κατάλληλο επεξεργαστή, RAM και κάρτα γραφικών (περισσότερα γι’ αυτά παρακάτω) χωρίς να το παρακάνεις – ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω.

RAM και multitasking

«Πόση RAM πρέπει να έχει το PC μου»; Αποτελεί ερώτηση που κάνει κάθε χρήστης πριν την αγορά υπολογιστή, είτε πρόκειται για προσωπικό, είτε για επαγγελματικό. Σωστή απάντηση δεν υπάρχει – η ποσότητα της RAM εξαρτάται από τις ανάγκες σου. Αν μιλάμε για τυπική καθημερινή χρήση σε εφαρμογές γραφείου και cloud, τότε τα 16 GB είναι μια καλή βάση. Αν πάλι χρησιμοποιείς virtual machines ή μεγάλες βάσεις δεδομένων, τότε θα πρέπει να πας παραπάνω – κατά πάσα πιθανότητα στα 64 GB. Μην αμελήσεις να επενδύσεις σε RAM με υψηλό χρονισμό για ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Τύπος αποθηκευτικού χώρου

Η ντε φάκτο επιλογή των περισσότερων όσον αφορά στον αποθηκευτικό χώρο ενός υπολογιστή, είναι ο SSD. Το ίδιο θα σου πούμε και εμείς και μάλιστα θα σου συστήσουμε NVMe M.2 SSD PCIe 4.0 ή ακόμα και PCI 5.0 αν το υποστηρίζει η motherboard σου για ανώτερες ταχύτητες από την εκκίνηση ως τον τερματισμό. Επειδή όμως τέτοιοι SSD κοστίζουν, έχε υπ’ όψιν πως αν συνηθίζεις να αποθηκεύεις μεγάλα αρχεία στο σύστημά σου (όπως π.χ. αντίγραφα ασφαλείας) με τα οποία δεν δουλεύεις συχνά, τότε θα κάνεις τη δουλειά σου και με έναν HDD.

Δυνατότητες αναβάθμισης

Αγοράζοντας ένα επαγγελματικό desktop τώρα, είμαστε σίγουροι πως οι ανάγκες σου θα καλυφθούν στο έπακρο. Τι γίνεται όμως σε μερικά χρόνια; Καθώς θα είναι ασύμφορη η εκ νέου αγορά ενός συστήματος, φρόντισε αυτό στο οποίο επενδύεις να προσφέρει δυνατότητες αναβάθμισης. Προσθέτοντας RAM, έναν ταχύτερο δίσκο ή έναν καινούριο επεξεργαστή, θα δώσεις πνοή στον υπολογιστή σου, γλιτώνοντας από το – αχρείαστο – κόστος ενός καινούριου.

Απαιτήσεις γραφικών

Στον τομέα των γραφικών τα πράγματα χρειάζονται προσοχή. Θα πρέπει να προσδιορίσεις με ακρίβεια τις απαιτήσεις σου εξ αρχής ώστε να δεις πώς θα πρέπει να κινηθείς στο «μέτωπο» της κάρτας γραφικών. Αν δεν χρησιμοποιείς εφαρμογές με απαιτήσεις σε γραφικά, τότε η ενσωματωμένη στον επεξεργαστή κάρτα γραφικών θα σε καλύψει. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επενδύσεις σε μία ανεξάρτητη. Και εδώ τα πράγματα διαφέρουν ανάλογα με τα «θέλω» σου – άλλη κάρτα χρειάζεται κάποιος που σχεδιάζει 2D στο AutoCAD και άλλη κάποιος που βγάζει renders στο 3ds Max.

Συνδεσιμότητα

Εξασφάλισε πως το PC σου σε καλύπτει αναφορικά με τα αξεσουάρ και περιφερειακά σου. Θα πρέπει να έχει αρκετές εξόδους εικόνες για να καλύψει τις οθόνες που χρησιμοποιείς και ιδανικά να προσφέρει δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης μέσω Wi-Fi και Bluetooth. Δώσε προσοχή στο κουτί ώστε να έχει θύρες και στην πρόσοψη, για να μη χρειάζεται να χώνεσαι κάτω από το γραφείο κάθε φορά που θες να συνδέσεις ένα USB stick ή ένα καινούριο αξεσουάρ.

Υποστήριξη και εγγύηση

Έχοντας αγοράσει το νέο σου desktop, είναι απόλυτα λογικό να θες να εστιάσεις στη δουλειά σου. Το τελευταίο που θες λοιπόν είναι να πρέπει να ασχοληθείς ο ίδιος σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα. Φρόντισε λοιπόν το PC σου να καλύπτεται από εγγύηση όσον αφορά τα ανταλλακτικά και την εργασία. Αν μάλιστα υπάρχει και υπηρεσία επέκτασης εγγύησης, προτίμησέ τη για peace of mind σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Θόρυβος/Ψύξη

Θυμάσαι τι είπαμε για το κουτί – σχετικά με τις θύρες στην πρόσοψη; Ε, δεν θα ‘ναι το μόνο που θα πρέπει να σε απασχολήσει αναφορικά με αυτό. Οι περισσότεροι business χρήστες προτιμούν συμπαγή κουτιά ώστε να μην καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο και δεν υπάρχει τίποτα το κακό με αυτό. Αν όμως πρόκειται να ζορίζεις συχνά τον υπολογιστή σου με επεξεργασία βίντεο, 3D rendering, game development, machine learning, ανάλυση δεδομένων κ.α. καλό θα ήταν το κουτί να έχει άπλετο χώρο ώστε να προσφέρει επαρκή απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του. Όσο για την ψύξη, επένδυσε σε ανεμιστήρες μεγάλου μεγέθους για όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία.