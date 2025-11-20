Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέο δημοτικό πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας - Πόσες θέσεις θα έχει

Τι αναφέρει με ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Nέο δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ, χωρητικότητας 500 θέσεων, στην πλατεία Κοτζιά, δρομολογεί ο δήμος Αθηναίων, δίνοντας μεγάλη «ανάσα» για την αστική ποιότητα ζωής στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο Χάρης Δούκας ανέδειξε το έργο υψίστης σημασίας με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας: «Η Αθήνα προχωρά, με έργα. Το νέο δημοτικό πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά με 500 νέες θέσεις στάθμευσης δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους στο κέντρο της πόλης».

«Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και την απομάκρυνση της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, συνεχίζουμε με καθαρό πλαίσιο και συνέπεια» πρόσθεσε.

«Το πάρκινγκ θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου από τη ΔΑΕΜ, προσφέροντας μια νέα, σύγχρονη υποδομή στην καρδιά της πόλης βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών» κατέληξε.

