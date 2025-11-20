Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η Τρ. Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Τρ. Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow
Η συνεργασία ξεκινάει από τις 20 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας στα μέλη του Yellow και τους χρήστες του Freenow την ευκαιρία να απολαμβάνουν μοναδικές διαδρομές.

Νέα στρατηγική συνεργασία, εντάσσοντας τις καθημερινές μετακινήσεις μέσω του Freenow στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow, ανακοίνωσαν Τράπεζα Πειραιώς και Freenow.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο μερών να εξελίσσονται συνεχώς, και να δημιουργούν αξία στην καθημερινότητα των πελατών τους, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν καινοτομία, ευκολία και αξιοπιστία.

Ειδικότερα, οι πελάτες της Πειραιώς, που είναι Μέλη του Yellow, κάθε φορά που κάνουν διαδρομές Freenow και πληρώνουν μέσω app με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα κερδίζουν yellows για τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, θα μπορούν να μειώσουν την αξία των διαδρομών τους αποκτώντας δωροεπιταγές Freenow, μέσω του Yellow app.*

Η συνεργασία ξεκινάει από τις 20 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας στα μέλη του Yellow και τους χρήστες του Freenow την ευκαιρία να απολαμβάνουν μοναδικές διαδρομές.

*Κάθε δωροεπιταγή είναι έγκυρη για μία διαδρομή ταξί στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να έχει κρατηθεί και πληρωθεί μέσω Freenow, εντός 30 ημερών από την πίστωση της δωροεπιταγής στον λογαριασμό Freenow του χρήστη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο

Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Ανατροπή με τις ασφαλιστικές εισφορές - Πόσο αυξάνονται από 1/1/2026 - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
Τράπεζα Πειραιώς
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider