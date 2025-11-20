Verizon: «Κόβει» πάνω από 13.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

Η αμερικανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να μετατρέψει 179 εταιρικά καταστήματα λιανικής σε καταστήματα franchise και να κλείσει ένα κατάστημα.

Στην περικοπή περισσότερων από 13.000 θέσεων εργασίας προχωρά η Verizon, την μεγαλύτερη κίνηση μαζικών απολύσεων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να μειώσει το κόστος και να αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές της.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αμερικανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να μετατρέψει 179 εταιρικά καταστήματα λιανικής σε καταστήματα franchise και να κλείσει ένα κατάστημα.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Verizon, Νταν Σούλμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία θα μειώσει το προσωπικό της κατά περισσότερες από 13.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον όμιλο και θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες και άλλες εξωτερικές εργασίες.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η Verizon σχεδίαζε να προχωρήσει σε περικοπές περίπου 15.000 θέσεων εργασίας. Οι περισσότερες περικοπές αφορούν το εργατικό δυναμικό της στις ΗΠΑ.

Ο Σούλμαν δήλωσε ότι η Verizon δημιουργούσε ένα ταμείο «επαγγελματικής μετάβασης» ύψους 20 εκατ. δολαρίων για τους απολυμένους υπαλλήλους, με στόχο να επικεντρωθούν στις «ευκαιρίες και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς εισερχόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Παρόλα αυτά, η εταιρεία ξεκαθάρισε πως οι απολύσεις δεν είναι απόροια της επιρροής της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις.

Η Verizon μετρούσε περίπου 100.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ στο τέλος του 2024, συμπεριλαμβανομένων περίπου 70.000 μη συνδικαλισμένων υπαλλήλων. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών έχει προχωρήσει σε περικοπές σχεδόν 20.000 θέσεων εργασίας τα τελευταία τρία χρόνια.