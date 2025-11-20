ΚΕΔΕ: Ζητεί αύξηση πόρων για τους δήμους από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Υπενθύμισαν ότι οι ΚΑΠ αποτελούν τον βασικό πυλώνα των τακτικών εσόδων των δήμων, καλύπτοντας λειτουργικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες μικρής κλίμακας.

Κύκλο συναντήσεων με στελέχη της κυβέρνησης, της Βουλής και των κομμάτων άνοιξε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για να παρουσιάσει τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης ενόψει της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις: η πρώτη με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κ. Σκρέκα και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και η δεύτερη με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Στην πρώτη συνάντηση, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ ζήτησε να αυξηθούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για τους δήμους στο ύψος των 4,5 δισ. ευρώ, προκειμένου «να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε απρόσκοπτα και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες», όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει χρηματοδότηση των δήμων 2.795.000.000 ευρώ, εκ των οποίων από τους ΚΑΠ 2.584.260.000 ευρώ και 210.740.000 ευρώ μέσω του επενδυτικού προγράμματος ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι των δημάρχων, οι πιστώσεις προς τους ΟΤΑ α' βαθμού καταγράφονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, ωστόσο υπολείπονται κατά 1,33 δισ. ευρώ (-32,3%) σε σχέση με το προμνημονιακό έτος 2009 όταν μάλιστα τα έσοδα του κράτους ήταν τότε 51,5 δισ. ευρώ, ενώ φέτος υπολογίζονται κοντά στα 77 δισ. ευρώ.

Υπενθύμισαν ότι οι ΚΑΠ αποτελούν τον βασικό πυλώνα των τακτικών εσόδων των δήμων, καλύπτοντας λειτουργικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες μικρής κλίμακας και επισήμαναν ότι η κάθετη μείωση των χρηματοδοτήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την πανδημία και το αυξημένο κόστος λειτουργίας, έχουν δημιουργήσει τεράστια οικονομικά κενά, τα οποία δεν έχουν αναπληρωθεί. Όπως ειπώθηκε, οι λειτουργικές δαπάνες των δήμων έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω μισθολογικού κόστους, ενέργειας και μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Στο επίκεντρο της συνάντησης της αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη βρέθηκε η ανάγκη κοινοβουλευτικής υποστήριξης των αιτημάτων των δήμων εν όψει της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά τη συνάντηση παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής το ψήφισμα του πρόσφατου συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Κυρίζογλου σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής για την υποδοχή και την κατανόηση που έδειξε στα προβλήματα της αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Κακλαμάνης, ως πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ανέφερε ότι δεν έχει πάψει να θεωρεί τους δημάρχους συναδέλφους του.

Σημείωσε ακόμη, ότι «παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, έχει ωστόσο ισχυρές θεσμικές δυνατότητες τις οποίες προτίθεμαι να εξαντλήσω διότι επείσθην, πρώτον, από την ομόφωνη θέση όλων των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ σχετικά με τα προβλήματα τα οποία θέσατε, αλλά και επειδή ενθυμούμενος όσα πέρναγα και ο ίδιος ως δήμαρχος Αθηναίων και δεν χρειαζόταν πολύς χρόνος για να πειστώ ότι έχετε δίκιο». Ο κ. Κακλαμάνης επίσης, διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώσει και τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το θέμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα λάβει την ομόφωνη εξουσιοδότηση να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Κλείνοντας, κάλεσε τους αιρετούς «να νιώθουν τη Βουλή ως δεύτερο σπίτι τους».

Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων, και θα παραστεί και στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026.

Κατόπιν ενημέρωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής από τον πρόεδρο της Βουλής για την ημερομηνία ψήφισης του προϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου, η παρουσία των αιρετών στη Βουλή και το συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ