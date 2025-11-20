Καφούνης: Αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός, πρέπει όμως να οδηγήσει και σε στήριξη του εμπορίου

«Η ισχυρή στήριξη του Εμπορίου δίνει αναπτυξιακή ώθηση σε όλα τα διασυνδεδεμένα μαζί του οικοσυστήματα: τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή».

Με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρος Καφούνης εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας επιβεβαιώνεται από το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Οι σημαντικές μειώσεις φόρων φυσικών προσώπων και η πρόβλεψη για προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων είναι ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, δίνουν την εικόνα μιας οικονομίας νοικοκυρεμένης και ανταγωνιστικής και αναμένεται να επηρεάσουν ευμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αναμένεται περαιτέρω τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με αντίκτυπο και στα έσοδα των επιχειρήσεων, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος. Εκτιμούμε ότι τα θετικά βήματα της οικονομίας μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν και σε μέτρα άμεσης στήριξης του Εμπορίου, με ρυθμίσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ελάφρυνσης, όπως αυτές που τεκμηριωμένα έχει προτείνει η ΕΣΕΕ στο κοστολογημένο της υπόμνημα προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Η ισχυρή στήριξη του Εμπορίου δίνει αναπτυξιακή ώθηση σε όλα τα διασυνδεδεμένα μαζί του οικοσυστήματα: τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και βιώσιμες επιχειρήσεις».