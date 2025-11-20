Συνεργασία Uber - Starship: Ξεκινά το delivery με ρομπότ στην Ευρώπη

Τα ρομπότ της Starship μπορούν να ολοκληρώσουν παραδόσεις σε λιγότερο από 30 λεπτά για αποστάσεις έως και δύο μιλίων, σύμφωνα με την Uber.

Η Uber θα προσφέρει για πρώτη φορά τις παραδόσεις με ρομπότ στην Ευρώπη, για πρώτη φορά, μέσω της συνεργασίας της με την Starship, ξεκινώντας από περιοχές της Βρετανίας τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σε πρώτη φάση, πελάτες από τις πόλεις της Αγγλίας Λιντς και Σέφιλντ, θα μπορούν να λάβουν παραδόσεις με ρομπότ (όπου το delivery θα γίνεται στο πεζοδρόμιο), εάν παραγγείλουν από επιλεγμένους εμπόρους στην πλατφόρμα παραδόσεων Uber Eats.

Τα ρομπότ της Starship μπορούν να ολοκληρώσουν παραδόσεις σε λιγότερο από 30 λεπτά για αποστάσεις έως και δύο μιλίων, σύμφωνα με την Uber.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την περιοχή εξυπηρέτησης στο μέλλον, πρόσθεσε, και θα προσθέσει περισσότερες αγορές στην Ευρώπη το 2026 και στις ΗΠΑ το 2027.

Η Uber έχει συνάψει περισσότερες από δώδεκα συνεργασίες, καθώς στοιχηματίζει σε ένα υβριδικό μέλλον όπου οι μεταφορές και οι παραδόσεις της θα πραγματοποιούνται από ένα συνδυασμό ανθρώπων και οχημάτων χωρίς οδηγό.

Οι παραδόσεις αποτελούν ένα όλο και πιο σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας: οι αναλυτές αναμένουν ότι η εν λόγω μονάδα θα συνεισφέρει περίπου το 47% των ακαθάριστων κρατήσεων της Uber για το 2025.

Η Starship, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο αυτόνομων οχημάτων παράδοσης στον κόσμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με περισσότερα από 2.700 ρομπότ σε περισσότερες από 270 τοποθεσίες.

Συνεργάζεται ήδη με τους ανταγωνιστές της Uber, Bolt Technology OU και Grubhub, για την πραγματοποίηση παραδόσεων σε περιοχές της Ευρώπης και σε πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ.

Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Uber στις ΗΠΑ, η DoorDash, έχει αυξήσει την παρουσία της στην Ευρώπη μέσω της εξαγοράς της βρετανικής εφαρμογής παράδοσης Deliveroo τον Οκτώβριο και της Wolt το 2022.

Η DoorDash ξεκίνησε να δοκιμάζει τις παραδόσεις με ρομπότ με τον συνεργάτη της Coco Robotics στο Ελσίνκι νωρίτερα φέτος και αργότερα τις εισήγαγε στο Λος Άντζελες και το Σικάγο.