Η ελληνική πόλη που αποτελεί κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό σύμφωνα με τους FT

Το άρθρο των Financial Times ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τη Θεσσαλονίκη ως μια εναλλακτική επιλογή για φθινοπωρινά ταξίδια.

Οι Financial Times έκαναν ακόμα μια φορά ειδική μνεία στην Ελλάδα, επιλέγοντας μια ελληνική πόλη ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για φθινοπωρινές αποδράσεις στην Ευρώπη. Μια πόλη πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα. Ο λόγος για τη Θεσσαλονίκη.

