Ρωσία και Κίνα είχαν συνομιλίες για την πυραυλική άμυνα

Ρωσία και Κίνα είχαν αυτήν την εβδομάδα συνομιλίες για θέματα πυραυλικής άμυνας και στρατηγικής σταθερότητας και συμφώνησαν να ενισχύσουν την συνεργασία στους τομείς αυτούς, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μια συζήτηση σε βάθος των προαναφερθέντων θεμάτων έλαβε χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής ανάλυσης των σχετικών αποσταθεροποιητικών παραγόντων που δημιουργούν στρατηγικούς κινδύνους για την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, όπως επίσης και ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους ελαχιστοποίησης τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ