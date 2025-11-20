Πολιτική | Διεθνή

Κόσοβο: Στις 28 Δεκεμβρίου ορίστηκαν οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κόσοβο: Στις 28 Δεκεμβρίου ορίστηκαν οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης.

Η πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι όρισε την 28ή Δεκεμβρίου ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στο Κόσοβο μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης.

Χθες, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων στο κοινοβούλιο των 120 εδρών. Το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος "Αυτοδιάθεση" να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Γκλάουκ Κονιούφτσα ανέλαβε την εντολή αφού απέτυχε τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση ο Κούρτι.

Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν στις βουλευτικές εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο

Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Ανατροπή με τις ασφαλιστικές εισφορές - Πόσο αυξάνονται από 1/1/2026 - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
Κόσοβο
Εκλογές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider