Λιμένας Βόλου: Πότε ολοκληρώνονται τα έργα αποκατάστασης - Η αξιοποίηση της υποδομής

Προς τα τέλη Νοεμβρίου προβλέπεται η συνολική περαίωση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών Λιμένα Βόλου μετά τις κακοκαιρίες Daniel & Elias». Γιατί ο ανάδοχος ΤΕΚΑΛ ζήτησε, και έλαβε από το υπ. Ναυτιλίας, νέα παράταση. Οι ζημίες της υποδομής. Αναζητάει το βέλτιστο μοντέλο αξιοποίησης το Υπερταμείο, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης.

Νέα τρίμηνη παράταση, έως την 23η-11-2025 (από Αύγουστο), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έδωσε το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών Λιμένα Βόλου μετά τις κακοκαιρίες Daniel & Elias», εκτιμώμενου ύψους 9,5 εκατ. ευρώ. Το έργο είχε αναλάβει η γνωστή τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ που ειδικεύεται σε λιμενικά projects.

Η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 23 Δεκεμβρίου 2024 με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών την 23η -05-2025, προέκυψαν κάποια προβλήματα που μετέθεσαν το χρονοδιάγραμμα για να φτάσουμε πλέον, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του αναδόχου και την αποδοχή του από το υπουργείο, στην απόφαση για δεύτερη παράταση έως τα τέλη Νοεμβρίου. Όπως από πέρυσι είχε αναδείξει το insider.gr, είχε γίνει σχετικός διαγωνισμός για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης στο Λιμάνι του Βόλου, που είχε πληγεί από τις κακοκαιρίες του 2023, κι ενώ ακόμη τότε «έτρεχε» διαδικασία αξιοποίησης της υποδομής από το (τότε) ΤΑΙΠΕΔ, όπου ο ΟΛΘ είχε δώσει μεγαλύτερη οικονομική προσφορά από την Goldair, η οποία είχε προχωρήσει σε νομικές κινήσεις. Τελικά, ο διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης στην πορεία ματαιώθηκε.

Οι ζημίες και οι λόγοι της νέας παράτασης

Από τις κακοκαιρίες προέκυψε μείωση των λειτουργικών βαθών, αποτέλεσμα της οποίας είναι η μειωμένη ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα και η μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για τον ΟΛΒ αλλά και για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται μέσω του λιμένα Βόλου. Επίσης, σχεδόν μπαζώθηκε έκταση περίπου 17 στρεμμάτων στην Ιχθυόσκαλα Βόλου η οποία καθιστούσε την περιοχή μη προσβάσιμη από αλιευτικά.

Ωστόσο, η ΤΕΚΑΛ ζήτησε νέα παράταση στο χρονοδιάγραμμα. Η τεχνική εταιρεία μέχρι πρότινος είχε εκτελέσει συμβατικές εργασίες βυθοκόρησης: α) στην ζώνη 1 (ποσοστό ολοκλήρωσης 98%), β) στα όρια της ζώνης 2.3 με την ζώνη 3 και γ) στην ζώνη 3.1 και 3.2. και υπολείπονται εργασίες βυθοκόρησης στην ζώνη 2 και στην ζώνη 3 στην είσοδο και έξοδο του λιμανιού. Όπως επικαλέστηκε ο ανάδοχος, έχουν προκύψει καθυστερήσεις στο έργο οι οποίες οφείλονται:

α) στην χρήση του προβλήτα 2 της ζώνης 1 (κρουαζιερόπλοια, ασκήσεις ΝΑΤΟ) από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου,

β) στην εξωγενή ρύπανση τον Μάιο του 2025, η οποία ανάγκασε να σταματήσουν τις εργασίες για την παρακολούθηση του φαινομένου,

γ) στο μη καθορισμό από την Υδρογραφική Υπηρεσία φωτοσημανσμένου διαύλου εισόδου - εξόδου των πλοίων που κινούνται στον Λιμένα Βόλου προκειμένου να μπορούν να εκτελεστούν εργασίες βυθοκόρησης στην περιοχή αυτή,

δ) στην εύρεση απορριμμάτων από τον παλαιό ΧΑΔΑ σε όλη την έκταση της ζώνης 2,

ε) στην αναμονή απάντησης στο με αρ. πρωτ. 115754/10-07-2025 έγγραφο της της Δ/νουσας Υπηρεσίας και την διαβίβαση αυτού με το 3012.6/51057/2025/11-07-2025 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εισήγηση για τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου (πρόταση διαχείρισης βυθοκορήσεων) μετά τα νέα δεδομένα που έχουν ανακύψει με σκοπό την ορθή περιβαλλοντική αντιμετώπιση, την βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του έργου…»,

στ) στην διακοπή εργασιών που εισηγήθηκε ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 074/048/06-08-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και αποδοχή αυτής με την αρ. πρωτ. 135302/18-08-2025 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του 5ου και 6ου λογαριασμού.

Η αξιοποίηση του Λιμένος Βόλου

Οι αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης του λιμένος Βόλου θα ληφθούν μεταγενέστερα, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel και αφού εκπονηθεί business plan που θα αποτελέσει τη βάση για το master plan, όπως και χτες ανέφερε το insider.gr σε σχετικό του θέμα για το Υπερταμείο και τα assets του. Το Υπερταμείο/Growthfund επιδιώκει να αξιοποιήσει περαιτέρω το νέο θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, βάσει του οποίου, έχει πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων και την ανάπτυξή τους, ως εκ τούτου το Υπερταμείο σκοπεύει να διερευνήσει τις δυνατότητες αυτοτελούς ανάπτυξης του λιμένος Βόλου.

Αλλωστε, το fund αναζητούσε σύμβουλο ανάπτυξης με στόχο την καταγραφή δεδομένων, την εκπόνηση στρατηγικού πλάνου και την βέλτιστη αξιοποίηση κάθε λιμένα που έχει στο χαρτοφυλάκιό του, προφανώς και του Βόλου.

Θυμίζουμε ότι η απόφαση ακύρωσης της διαδικασίας για την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), όπως έλεγαν τότε οι πληροφορίες, έγινε για λόγους «δημοσίου συμφέροντος που επιτάσσουν την αναπροσαρμογή της στρατηγικής αξιοποίησης του λιμένα, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξή του προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και η νέα δομή του Υπερταμείου ως επενδυτικού fund που είναι σε θέση να αξιοποιήσει από μόνο του τα asset που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του».

Η κυβέρνηση να επέλεξε να βάλει «στοπ» στη διαδικασία για τον Βόλο. Θωρώντας, όπως τότε (κυρίως τότε) στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, ότι η λιμενική υποδομή είναι στρατηγικής, γεωπολιτικής (και όχι μόνο) σημασίας για τη χώρα μας, ώστε πρέπει να παραμείνει στη κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του Υπερταμείου (πλέον), το οποίο έχει και τη δυνατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις δυνατότητες. Στόχος είναι η αναβάθμιση και ανάπτυξη του Λιμένος Βόλου, ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εμπορική και τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, να αποτελέσει πύλη εξωστρέφειας, και μαζί με τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας, να προκρίνει τα ελληνικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πιθανώς, επανεξετάστηκαν και επιχειρησιακά θέματα λόγω της νέας πλέον βαρύτητας του λιμένα, στον οποίο πάντως γίνονται έργα αποκατάστασης από τις καταστροφές του Daniel.