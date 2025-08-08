Υπερταμείο: Strategic plan για τα Λιμάνια - Αναζητείται διεθνής σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλου ανάπτυξης με στόχο την καταγραφή δεδομένων, την εκπόνηση στρατηγικού πλάνου και την βέλτιστη αξιοποίηση κάθε Λιμένα που έχει στο χαρτοφυλάκιό του προωθεί το Υπερταμείο. Ο ρόλος του ξένου partner και το 5ετεές επιχειρησιακό πλάνο ανά υποδομή. Strategy plan για τα λιμάνια.

Διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλου ανάπτυξης με στόχο την καταγραφή δεδομένων, την εκπόνηση στρατηγικού πλάνου και την βέλτιστη αξιοποίηση κάθε Λιμένα που έχει στο χαρτοφυλάκιό του προωθεί το Υπερταμείο, ή αλλιώς η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), επιβεβαιώνοντας όσα γράφαμε μόλις προ ολίγων ημερών για τα σχέδια του fund για μια ολιστική προσέγγιση, κάτι σαν strategy plan με ευρύτερες προεκτάσεις που θα περιλαμβάνουν οικονομικές και γεωπολιτικές παραμέτρους κ.α.

Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την εκμετάλλευση τέτοιου είδους κομβικών υποδομών, από την Αλεξανδρούπολη, τον Βόλο, την Πάτρα και την Ελευσίνα, έως τη Ραφήνα, την Καβάλα (όχι το Φίλιππος Β’), την Κέρκυρα, το Λαύριο κ.λπ., δηλαδή για σημαντικά assets. Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει 6ηνη διάρκεια και οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Το Υπερταμείο, απορροφώντας ΤΑΙΠΕΔ και PPF, που λειτουργούσε μάλιστα και ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, έχει πλέον υπό την ομπρέλα του σημαντικές λιμενικές υποδομές. Θυμίζουμε ότι ήδη «τρέχουν» και διαγωνισμοί για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, ή την επέκταση της κρουαζιέρας σε Καβάλα, Κατάκολο, Πάτρα, ενώ κατά καιρούς έχουν γίνει αρχικές κινήσεις για υποδομές όπως π.χ. σε Ζάκυνθο, Κύμη, Σκιάθο κ.α..

Όπως και προ ημερών αναφέραμε, για παράδειγμα, στην Αλεξανδρούπολη πάμε για ολιστική… δουλειά. Δεν είναι μόνο ο λιμένας με την κομβική θέση ή οι κοντινές ενεργειακές μπίζνες και τα logistics. Ρόλο θα παίξει η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού, η σιδηροδρομική και οδική σύνδεση που θα «περάσουν» τα σύνορα προς Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, υπάρχει και στην εξίσωση το τοπικό αεροδρόμιο, οπότε, βάλτε τα κάτω και νοερά έχετε μια εικόνα για τον ρόλο του λιμένα, του business plan για τις ζώνες και τις χρήσεις. Μάλλον θα έχει τον ρόλο ενός ευρύτερου hub, σε συνδυασμό με την αεροπορική σύνδεση. Αλλά και για τον Βόλο υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι… βιασύνη. Αλλωστε, στην περιοχή γίνονται έργα αποκατάστασης οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά και τα έργα αποκατάστασης του ίδιου του λιμένα (8 εκατ.) λόγω Daniel. Τα οποία σύντομα ολοκληρώνονται και το business plan που εκπονεί ειδικός σύμβουλος.

Αναζητείται ξένος και έμπειρος εταίρος

Όπως αναφέρεται και στη σχετική προκήρυξη – πρόσκληση η ΕΕΣΥΠ στοχεύει στην ανάπτυξη των Λιμενικών Αρχών και ως εκ τούτου διερευνά διάφορες προσεγγίσεις και θέτει συγκεκριμένους στόχους για κάθε Λιμενική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί κάθε Λιμενική Αρχή. Σημειώνεται ότι η ΕΕΣΥΠ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ανάπτυξης του Λιμενικού Οργανισμού Αλεξανδρούπολης και του Λιμενικού Οργανισμού Βόλου και προς τον σκοπό αυτό η προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την ιδιότητά της ως μετόχου των Λιμενικών Αρχών, το Υπερταμείο επιδιώκει να προσλάβει μια κορυφαία και έμπειρη διεθνή εταιρεία ή μια κοινοπραξία έμπειρων διεθνών εταιρειών, με ισχυρό και αποδεδειγμένο ιστορικό στον λιμενικό τομέα, για να ενεργήσει ως σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης για τις Λιμενικές Αρχές. Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα (i) παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στην ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη μεγιστοποίηση της αξίας των Λιμενικών Αρχών και (ii) θα παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με το επιχειρηματικό δυναμικό και τη στρατηγική ανάπτυξης λιμένων κάθε Λιμενικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία των λιμενικών υποδομών που διαχειρίζεται η καθεμία από αυτές. Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα συλλέγει πρόσφατες πληροφορίες, θα προσδιορίζει σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη και θα παρέχει πληροφορίες για τη στρατηγική ανάπτυξης και τον προβλεπόμενο ρόλο του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την αξιολόγηση των επιλογών για μελλοντική χρήση και το επιχειρηματικό δυναμικό, και θα επεξεργάζεται την/την αναπτυξιακή στρατηγική για κάθε Λιμενική Αρχή.

Το 5ετές επιχειρηματικό πλάνο

Θα συγκεντρώσει τα ευρήματα των βασικών ζητημάτων σε ένα ολοκληρωμένο 5ετές Επιχειρηματικό Σχέδιο για κάθε Λιμενική Αρχή. Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα παρέχει περαιτέρω συγκεκριμένες συστάσεις ως προς την αναπτυξιακή στρατηγική κάθε Λιμενικής Αρχής και την αντίστοιχη λιμενική υποδομή, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές συνέργειες με άλλα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία υποδομής του Ελληνικού δημοσίου, της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της, προτείνοντας πιθανή κοινή ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων μιας Λιμενικής Αρχής με άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η αναπτυξιακή στρατηγική κάθε Λιμενικής Αρχής θα συνοψίζεται σε 5 ξεχωριστούς ολοκληρωμένους και αναλυτικούς χάρτες πορείας, καθορίζοντας με σαφήνεια τις κύριες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, τους ρόλους της ΕΕΣΥΠ, της αντίστοιχης Λιμενικής Αρχής και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα πρέπει, ειδικότερα: επιλέγει και ιεραρχεί τα έργα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στα οποία κάθε Λιμενική Αρχή θα πρέπει να επικεντρωθεί τα επόμενα χρόνια, παρέχει τον τύπο και το επίπεδο των απαραίτητων επενδύσεων που σχετίζονται με αυτά τα βασικά έργα, και υποδεικνύει τις οικονομικές ανάγκες και τους τρόπους και τα μέσα χρηματοδότησης, προτείνει μια κατάλληλη δομή για τους ρόλους των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και την πιθανή συνεργασία τους σε Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για κάθε έργο ή ευκαιρία ανάπτυξης, παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση του μεταφορικού και υλικοτεχνικού επιπέδου του προφίλ προσβασιμότητας της λιμενικής υποδομής, παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις με στόχο την αύξηση του συντονισμού μεταξύ διαφορετικών φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βελτιστοποίηση της ομαδοποίησης δραστηριοτήτων, αναπτύσσει οικονομικό μοντέλο για την αξιολόγηση της οικονομικής ελκυστικότητας του σχεδίου ανάπτυξης κάθε Λιμενικής Αρχής, παρέχει ένα επαρκές μοντέλο διακυβέρνησης και προτείνουν μέτρα που θα εφαρμοστούν από κάθε Λιμενική Αρχή. Σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους του GrowthFund, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία γενικού σχεδιασμού, προτείνει ένα «πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης υψηλού επιπέδου» επαρκές για τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση.

Η δουλειά του Συμβούλου

Θα καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε Λιμενική Αρχή, σε συνεννόηση με την ΕΕΣΥΠ και τη διοίκηση κάθε Λιμενικής Αρχής, με στόχο την πιθανή ανάπτυξή της, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές συνέργειες με άλλα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία υποδομής του, της ΕΕΣΥΠ ή/και των θυγατρικών της HCAP. Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα παρέχει περαιτέρω συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με την στρατηγική ανάπτυξης κάθε Λιμενικής Αρχής.

Θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες όπως: η ανάλυση αγοράς για κάθε Λιμενική Αρχή, οι βασικές τάσεις του κλάδου, προφίλ του δυναμικού ανάπτυξης της οργανικής αγοράς, ιστορική και προβλεπόμενη εξέλιξη των μεριδίων αγοράς, οριοθέτηση της πιθανής κάλυψης της λιμενικής υποδομής στην ενδοχώρα (δέσμια, επικαλυπτόμενη ή/και αμφισβητούμενη) ανάλογα με τον τύπο του εμπορεύματος, την εποχικότητα, τους επιχειρηματικούς κύκλους ή/και άλλες παραμέτρους, προσδιορισμό ροών της ενδοχώρας (εισερχόμενες και εξερχόμενες) και της προσβασιμότητας της ενδοχώρας στην λιμενική υποδομή (χαρακτηριστικά προσφοράς του συστήματος μεταφορών, καθώς και πραγματική χρήση και επίπεδο ικανοποίησης), πιθανές συνέργειες με άλλα λιμάνια και συστήματα εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών, προσδιορισμό του ανταγωνιστικού τοπίου και των ανταγωνιστικών περιθωρίων με άλλα λιμάνια και ανάλυσή του ανά τύπο εμπορεύματος (π.χ. ξηρό/υγρό χύμα, σιτηρά, εμπορευματοκιβώτια ή/και άλλα βιομηχανικά προϊόντα), χαρτογράφηση ανταγωνιστών (τοποθέτηση ανταγωνιστών, στρατηγική κατεύθυνση κ.λπ.), βασικούς παράγοντες επιτυχίας (όσον αφορά τους πελάτες) κ.α.

Θα πρέπει, επίσης, να εξετάζει, καταγράφει και επεξεργάζεται όλες τις λιμενικές υποδομές που διαχειρίζεται κάθε Λιμενική Αρχή, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της τοποθεσίας, της ζώνης κάλυψης και της ενδοχώρας (για τον όγκο των απολήψεων/κινήσεων), της ηλικίας των περιουσιακών στοιχείων, των χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού (γερανογέφυρες χωρητικότητας, έκταση, εύρος, ταχύτητα κ.λπ.), της φυσικής περιγραφής, των ωρών λειτουργίας, της στελέχωσης κ.λπ., την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα κάθε Λιμενικής Αρχής, να προχωρήσει στη διεξαγωγή δομημένων και/ή ανοιχτών συνεντεύξεων με πιθανούς χρήστες κάθε Λιμενικής Αρχής (μεταξύ άλλων, βιομηχανικοί παραγωγοί, π.χ. χαλυβουργεία, μονάδες παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια πετρελαίου και χημικές εταιρείες, άλλοι ιδιοκτήτες/διαχειριστές φορτίων, μεταφορείς εμπορευμάτων, φορείς πολυτροπικών μεταφορών, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλοι οργανωτές logistics).

Μαζί με την ΕΕΣΥΠ και τη Διοίκηση κάθε Λιμενικής Αρχής, ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα αναπτύξει πέντε (5) ξεχωριστά κατάλληλα επιχειρηματικά σχέδια (ένα για κάθε Λιμενική Αρχή). Αυτό το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: αναθεώρηση των λιμενικών τιμολογίων ανά τύπο πελάτη, των ιστορικών και προβλεπόμενων εξελίξεων όγκου των λιμενικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένων σχετικών αναλύσεων ανά τύπο), των ιστορικών εξελίξεων των τύπων και των όγκων των πλοίων και των παραδοχών του επιχειρηματικού σχεδίου, την επόνηση λεπτομερούς μακροπρόθεσμης πρόβλεψης της κυκλοφορίας του Λιμένα, με ανάλυση της κυκλοφορίας (π.χ. ανά φορτίο, επιβάτες, πλοία κ.λπ.), την αναθεώρηση και επεξεργασία των εταιρικών συμβάσεων με ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους πελάτες, την αναθεώρηση και αξιολόγηση των ιστορικών και προγραμματισμένων προγραμμάτων κεφαλαιουχικών δαπανών.