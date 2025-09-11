Όμιλος Fourlis: Η ισχυρή δυναμική του γ’ τριμήνου και τα επόμενα σχέδια – Έτος ορόσημο το 2026 για το Ελληνικό

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές.

Στην περαιτέρω ανάπτυξη του συνόλου των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται, ποντάρει η διοίκηση του ομίλου Fourlis, εκφράζοντας δε την αισιοδοξία πως οι ισχυρές προοπτικές που ήδη καταγράφονται, θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το σύνολο του 2025.

Όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο, «συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας με πειθαρχία και συνέπεια, επενδύοντας στην ανάπτυξή μας. Οι ισχυρές τάσεις των συναλλαγών στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο μας δίνουν αυτοπεποίθηση για την επίτευξη των στόχων μας για το 2025».

Ταυτόχρονα, οι ισχυρές επιδόσεις που καταγράφηκαν στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο ανοίγουν τον δρόμο και για ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο.

Το ισχυρό τρίτο τρίμηνο

Στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη έγινε και η επίσημη πρώτη εμφάνιση του νέου διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Γιάννη Βασιλάκου (σ.σ. ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιούλιο), με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι υπάρχει σαφής επιτάχυνση της ανάπτυξης του ομίλου τόσο στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), όσο και στον κλάδο των αθλητικών ειδών (Intersport και Foot Locker). Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο κ. Βασιλάκος, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 17% μόνο στο τρίτο τρίμηνο, σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς τα brands του ομίλου «τρέχουν» ταχύτερα από την αγορά.

Έρχονται 26 ΙΚΕΑ νέας γενιάς

Σύμφωνα με τη διοίκηση, δρομολογείται η έναρξη της λειτουργίας 26 καταστημάτων IKEA νέας γενιάς, τα οποία αφορούν σε μικρά αστικά καταστήματα έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιασμένα να φέρουν την πλήρη γκάμα προϊόντων IKEA και την ευκολία πιο κοντά στα κέντρα των πόλεων. Όπως δε δήλωσε ο κ. Φουρλής «υπάρχουν αρκετές πόλεις στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους καταστήματα» και έδωσε το παράδειγμα της Καλαμάτας που, όπως είπε, θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο κατάστημα IKEA νέας γενιάς.

Έτος ορόσημο για το Ελληνικό το 2026

Ειδική μνεία έγινε και στο φιλόδοξο project του Ελληνικού, όπου ο όμιλος Fourlis θα αναπτύξει retail park με ορίζοντα υλοποίησης, πλέον, το 2028 και όχι το 2027.

Μάλιστα ο κ. Φουρλής χαρακτήρισε το 2026 έτος ορόσημο για το έργο του Ελληνικού, όπου η κατασκευή θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ ήδη από σήμερα, γίνονται εργασίες, ειδικά σε σχέση με τα ακίνητα και την εκσκαφή για τα θεμέλια του έργου.

Όπως αποκάλυψε ήδη από τον περασμένο Ιούνιο ο επικεφαλής του ομίλου, η συνολική επένδυση για το εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό ανέρχεται στα 75 εκατ. ευρώ (μαζί με την αξία της γης ύψους 31 εκατ. ευρώ). Το εμπορικό πάρκο του ομίλου στο Ελληνικό θα έχει έκταση 28.500 τμ, από τα οποία τα 12.000 τμ θα αφορούν σε κατάστημα ΙΚΕΑ και τα 2.000 τμ σε κατάστημα Intersport, ενώ το 60% των τετραγωνικών μέτρων του πάρκου θα καλυφθεί από τρίτους χρήστες/ενοικιαστές.

Να σημειωθεί εδώ ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ο όμιλος Fourlis επέστρεψε στην κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Επίσης τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,8% έναντι 7,2 εκατ. πέρυσι, ενώ το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 47,9%.

Για το σύνολο του 2025 ο όμιλος Fourlis προσβλέπει σε αύξηση πωλήσεων κατά 13,3% στα 600 εκατ. ευρώ, από πωλήσεις 530 εκατ. ευρώ το 2024 και αύξηση των προσαρμοσμένων Ebitda κατά 20% στα επίπεδα των 38 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ το 2024.