Πληθωρισμός 4,8% το 2027 στο «δριμύ» σενάριο της ΕΚΤ

Εκκληση Λαγκάρντ για τη λήψη στοχευμένων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας - Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό.

Αναβάθμισε τα projections της για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη λόγω του υψηλότερου κόστους ενέργειας ενώ προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος η αύξηση των τιμών να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού προχώρησε στην έκτη διαδοχική «παύση» στα επιτόκιά της.

Η ΕΚΤ προβλέπει τώρα πληθωρισμό για το 2026 στο 2,6% σε ένα «βασικό» σενάριο, πάνω από το 1,9% που προβλέφθηκε τον Δεκέμβριο και πολύ πάνω από τον στόχο του 2%. Για το 2027, προβλέπει πληθωρισμό στο 2,0% έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής της για 1,8%. Ωστόσο, η ΕΚΤ αναγνώρισε τον κίνδυνο από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του έτους.

Στο «δυσμενές» σενάριο, ο πληθωρισμός επιταχυνθεί στο 3,5% το 2026, πριν διολισθήσει στο 2,1% το 2027 και τελικά στο 1,6% το 2028. Στο «δριμύ» σενάριο, η ΕΚΤ προβλέπει πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Ο ονομαστικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα φτάσει το 4,4% το 2026 και θα αυξηθεί περαιτέρω στο 4,8% το 2027, πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται στο 2,8% το 2028.

«Η ανάλυση σεναρίων από μία παρατεταμένη διαταραχή στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είχε ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να είναι πάνω και η ανάπτυξη να είναι κάτω από τις βασικές προβλέψεις», επεσήμανε. Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές φοβούνται ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ανεβάσει στροφές τους επόμενους μήνες και τελικά να αναγκάσει την ΕΚΤ να ξεκινήσει την αύξηση των επιτοκίων για να αποτρέψει το ενεργειακό σοκ από το να διεισδύσει στην ευρύτερη οικονομία.

Σύμφωνα με προσομοιώσεις του μοντέλου, η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από την πρόβλεψη-βάση το 2026 και περίπου 0,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη το 2027. Καθώς οι τιμές της ενέργειας και η αβεβαιότητα εξομαλύνονται, η ανάπτυξη του ΑΕΠ ανακτά μέρος των απωλειών και βρίσκεται 0,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την πρόβλεψη-βάση το 2028. Το σοκ ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας επιβράδυνσης, οδηγώντας ιδιαίτερα σε χαμηλότερη κατανάλωση.

Οι αγορές πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3,5% σε ένα χρόνο με αποτέλεσμα να χρειαστούν αρκετά έτη για να υποχωρήσει ξανά στο 2%, ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες είναι ασταθείς και επιρρεπείς σε απότομες διακυμάνσεις λόγω των ανατροπών του πολέμου στο Ιράν, με την Κριστίν Λαγκάρντ να επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας της ευρωζώνης διατηρώντας ταυτόχρονα υγιή δημόσια οικονομικά.

Όπως διευκρίνισε η επικεφαλής της ΕΚΤ οποιαδήποτε δημοσιονομική αντίδραση στο σοκ των τιμών ενέργειας πρέπει να είναι προσωρινή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη. Παράλληλα, όπως ανέφερε, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Το ψηφιακό ευρώ θα ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία, την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση της Ευρώπης, και θα προωθήσει την καινοτομία στις πληρωμές. Είναι συνεπώς απαραίτητο να υιοθετηθεί γρήγορα ο Κανονισμός για την καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ. Απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά της ΕΕ θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ταχύτερα.