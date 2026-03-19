Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τα μέτρα κατά της αθέμιτης κερδοφορίας

Newsroom
Το νομοσχέδιο επί της Αρχής καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση.

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» (Α΄ 37)» από την Ολομέλεια.

Το άρθρο 1, το Ακροτελεύτιο άρθρο και επί του Συνόλου του νομοσχεδίου ψηφίσθηκε με την θετική ψήφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας

